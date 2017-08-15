ຈຳນວນ ຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກເຫດດິນເຈື່ອນ ໃນ Sierra Leone

ມີຢ່າງນ້ອຍ 300 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທີ່ນະຄອນ
ຫຼວງ Freetown ຂອງ Sierra Leone ໄດ້ຖືກຖະຫຼົ່ມໂດຍດິນເຈື່ອນ ແລະນ້ຳຖ້ວມ
ຢ່າງໜັກ ແລະເຂົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຂອງພວກທີ່ລົ້ມຕາຍ ມີທ່າທາງວ່າຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໄພພິບັດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີ
ຝົນຕົກໜັກ. ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ທີ່ເມືອງ Regent ວ່າ ຖະໜົນຫົນທາງ ໄດ້ກາຍມາເປັນ “ສາຍນ້ຳຂອງຂີ້ຕົມ.” ມີຢ່າງນ້ອຍ 200 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພພິບັດ
ດັ່ງກ່າວນີ້.
ພວກຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ ພາກັນຂຸດຄົ້ນໃນກອງຂີ້ຕົມ ເພື່ອຊອກຫາ ຄົນຮັກ
ທີ່ອາດລອດຊີວິດມາໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ໄດ້ລຳລຽງຜູ້ຄົນອອກມາຊ່ອຍປະຕິບັດງານໃນການກູ້ໄພນີ້.
ຮູບພາບແລະວີດີໂອຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຂົງເຂດ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຜູ້ຄົນທີ່ມີຂີ້ຕົມສູງພຽງເອິກພະຍາຍາມທີ່ຈະກວດກາເບິ່ງ
ການ ເດີນທາງ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະພາກາແດງ ໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວຝຣັ່ງວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເກັບກຳຈຳນວນຜູ້ຕາຍຢ່າງນ້ອຍ 312 ຄົນແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກະປະມານວ່າ ມີຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ.
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