ພະນັກງານ ການແພດ ຊີແອຣາ ເລອອນ ຟ້ອງລັດຖະບານ ໃນການຮັບມື ກັບອີໂບລາ

ພະນັກງານການແພດຊີແອຣາ ເລອອນ ສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກອີໂບ
ລາ ກຳລັງຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າ ໃນການກ່າວຫາວ່າບໍລິຫານເງິນທຶນດ້ວຍ
ຄວາມຜິດພາດ ໃນລະຫວ່າງເກີດການລະບາດນັ້ນ.
ຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກອີໂບລາທັງສອງ ຖີ້ມໂທດໃສ່ການຂາດຊັບພະຍາກອນຂອງ
ລັດຖະບານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອອີໂບລາແລະການຕາຍຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ
ເຂົາເຈົ້າຫລາຍຄົນ. ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ອ້າງວ່າ ລັດຖະ ບານບໍລິຫານເງິນທຶນດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ “ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດໂດຍກົງຕໍ່ສິດທິ ໃນການມີຊີວິດ
ແລະສຸຂະພາບຂອງຈຳເລີຍ.”
ເຊື້ອໄວຣັສໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນກີເນຍເມື່ອປີ 2013 ແລະໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ເພື່ອນບ້ານໄລບີ
ເຣຍ ແລະຊີແອຣາ ເລອອນ ແລະຫລາຍກວ່າ 11,300 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ
ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນດາສາມປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
ບັນດາລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການຊ່ວຍເຫລືອຕ່າງໆໄດ້ລໍລິຈາກເງິນຫລາຍ
ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ
ແຕ່ການກ່າວຫາໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສາມປະເທດ ທີ່ວ່າລັດຖະບານໃຊ້ເງິນທຶນຢ່າງບໍ່
ຖືກຕ້ອງ.
ບັນດາພະນັກງານການແພດຊີແອຣາ ເລອອນກຳລັງຟ້ອງລັດຖະບານຢູ່ໃນສານ ຂອງ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ຫລື (ECOWAS) ຢູ່ນະຄອນອາ
ບູຈາ ປະເທດໄນຈີເຣຍ. ການຕັດສິນຂອງສານຈະມີຜົນບັງຄັບທາງ ກົດໝາຍ ແຕ່ວ່າ
ການຕັດສິນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ ເອົາຫົວຊາໂດຍປະເທດ
ສະມາຊິກ.
ສູນກາງຮັບຜິດຊອບແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຂອງຊີແອຣາ ເລອອນ
ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນຳເອົາຄະດີຂຶ້ນສູ່ສານ.
ຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມ ທ່ານອີບຣາຮິມ ທອມມີ ກ່າວວ່າ “ຊາວຊີແອຣາ ເລອອນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ໃຫ້ຮັບເອົາຮັບຜິດຊອບ ແລະຄວາມວຍຸຕິທຳຕໍ່ການບໍລິຫານທີ່ຜິດພາດ ກອງທຶຮຮັບມືກັບອີໂບລາ ແຕ່ວ່າຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ.”
ພວກຈຳເລີຍຢາກໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທາງການເງິນ ແລະຮັບຮູ້ວ່າສິດທິເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖືກລະເມີດແລະຢາກໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສຶບສວນແຫ່ງຊາດທາງ
ດ້ານແພ່ງ ແລະດ້ານອາຍາ ຈາກການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນທີ່ຜິດພາດດັ່ງກ່າວ.
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