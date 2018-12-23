ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະສະພາ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກ່ຽວ
ກັບ ທຶນກໍ່ສ້າງກຳແພງຂອງທ່ານໄດ້ແກ່ຍາວອອກໄປ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້
ເລື່ອນການປະຊຸມໃນຕອນທ່ຽງວັນເສົາວານນີ້, ໂດຍບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະປະຊຸມກັນອີກຈົນ
ຮອດວັນພະຫັດອາທິດໜ້ານີ້.
ການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນລົງ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 12:01 ໂມງ ຕອນເຊົ້າວັນ
ເສົາວານນີ້ ໄດ້ເກີດຈາກການທີ່ລັດຖະສະພາບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວກັບ
ຂະໜາດຂອງເງິນທຶນ ເພື່ອຮັກສາໃຫ້ຫ້ອງການລັດຖະບານເປີດໄວ້ຄືເກົ່າ. ການປິດ
ລັດຖະບານໄດ້ຜົນສະທ້ອນໃຫ້ນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລັດຖະບານ, ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ພະ
ນັກງານລັດຖະບານກາງຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງແມ່ນຈະ
ເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.
ບໍ່ດົນກ່ອນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອລແນລ ໄດ້ປະກາດວ່າ
ສະພາສູງຈະເລື່ອນການປະຊຸມໄປຈົນກວ່າ ວັນທີ 27 ທັນວານັ້ນ, ບັນດານັກຂ່າວໄດ້
ກ່າວວ່າ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ມາເຖິງລັດຖະສະພາ ເພື່ອສົນທະ
ນາກັບສະມາຊິກສະພາສູງສຽງສ່ວນນ້ອຍ ທ່ານຈັກ ຊູເມີຣ.
ທ່ານ ແມັກຄອລແນລ ກ່າວວ່າ ສະພາສູງຈະ “ທຳການປະຊຸມໄລຍະສັ້ນ” ໃນວັນຈັນມື້
ອື່ນນີ້ ແຕ່ວ່າຈະເປັນການພົບປະໃນເວລາສັ້ນໆ ບາງເທື່ອຍາວພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ
ເທົ່ານັ້ນ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດ
ໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ ກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ວຍອະວຸໂສຢູ່
ທຳນຽບຂາວ ເພື່ອໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍການງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະຮວມມີ
ເງິນ 5 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບກຳແພງຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ທີ່ທ່ານ ທຣຳ
ໄດ້ສະເໜີນັ້ນ.
ລະຫວ່າງ ການປະຊຸມທາງໂທລະສັບໃນວັນເສົາວານນີ້ກັບບັນດານັກຂ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ລັດຖະບານອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຖາມວ່າເປັນຫຍັງສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຈຶ່ງບໍ່
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຢູ່ທຳນຽບຂາວ ເວລາປະທານາທິບໍດີທຣຳ ເວົ້າຊ້ຳແລ້ວ
ຊ້ຳອີກວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປິດລັດຖະບານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ