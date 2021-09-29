ຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວ ກ່າວເຖິງຄວາມລຳບາກ ໃນການຊອກຫາບ່ອນຝາກລູກ

ການມີລູກ ແລະລ້ຽງລູກ ຢູ່ໃນຕ່່່າງປະເທດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ດັ່ງໂຕຢ່າງຢູ່ໃນ ນະຄອນ
ຫຼວງປາຮີ ການເອົາລູກໄປຝາກໄວ້ບ່ອນລ້ຽງເດັກ ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ແມ່ ໄປລ້າໄປການ.
ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີບັນຫາບ່ອນລ້ຽງເດັກນ້ອຍບໍ່ມີພຽງພໍ ຕໍ່ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະໄດ້
ລໍຖ້າບ່ອນຫວ່າງເປັນເວລານານ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ ລັດຖະບານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນ
ນຶ່ງ. ເພາະສະນັ້ນຖ້າຄອບຄົວໃດມີພໍ່ແມ່ ຢູ່ນຳ ຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບຄອບຄົວ ຜູ້ນັ້ນແມ່ນໂຊກດີ
ທີີ່ສຸດ ທີ່ມີຜູ້ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງ ຖ້າ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຜູ້ເປັນເມຍ ຫຼືຜົວຕ້ອງໄດ້ຢູ່ບ້ານເບິ່ງລູກ ເພື່ອ
ປະຍັດການໃຊ້ຈ່າຍ.
ຍານາງດາຣາວັນ ສົມສະວັດດີ ລັດຖະກອນກະຊວງສຶກສາໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ ມີລູກ
ຊາຍນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າສາມປີ ແລະບໍ່ມີສາມີຢູ່ນໍາ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ຄວາມລໍາບາກໃນການ
ເອົາລູກໄປຝາກບ່ອນລ້ຽງເດັກໃນແຕ່ລະວັນ ໂດຍສະ ເພາະໄດ້ຈ່າຍຄ່າເບິ່ງລູກເກືອບ
ເຖິງພັນຢູໂຣຕໍ່ເດືອນ ຊຶ່ງຍານາງດາຣາວັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງລະບົບການເຍິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ
ສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ສຳລັບຜູ້ທີີ່ມີເງິນເດືອນຕໍ່າ ນຶ່ງສ່ວນສາມ
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຜູ້ເບິ່ງແຍງລູກ ແລະນີ້ແມ່ນເຫດຜົນນຶ່ງ ທີ່ຄອບຄົວ ສະໄໝໃໝ່ບໍ່
ມີລູກຫຼາຍຄົນ.ສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ຮັ່ງມີເຂົາເຈົ້າສາມາດຈ້າງຄົນມາ ເບິ່ງລູກຢູ່ບ້ານ ຫຼືນຳ
ໄປຝາກໄວ້ຢູ່ບ່ອນລ້ຽງເດັກນ້ອຍສ່ວນໂຕ ທີ່ມີລາຄາແພງ.
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