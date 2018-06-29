ມືປືນສັງຫານ 5 ຄົນ ຢູ່ໃນ ຫ້ອງຂ່າວຂອງ ສໍານັກໜັງສືພິມ ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດແມຣີແລນ ຂອງ ສຫລ

ຕຳຫຼວດຂອງ ລັດແມຣີແລນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດໄດ້
ຮູ້ແລ້ວວ່າຜູ້ຊາຍຄົນທີ່ມີລູກລະເບີດຄວັນ ແລະປືນສັ້ນກະບອກນຶ່ງ ແລ້ວເຂົ້າໄປຍິງຄົນ
ແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ຢູ່ຫ້ອງການຂອງໜັງສືພິມແຫ່ງນຶ່ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫ້າຄົນເສຍຊີວິດໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ນັ້ນ ແມ່ນໃຜ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ້າວຈາຣຣອດ ຣາໂມສ ທີ່ມີຄວາມອາຄາດບາດໝາງຕໍ່ສໍານັກ
ໜັງສືພິມແຄບປິຕານ ກາແຊຕ (Capital Gazette) ຢູ່ນະຄອນອານາໂປລິສ໌ ເມືອງ
ຫຼວງຂອງລັດແມຣີແລນ ມາເປັນຍາວນານແລ້ວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນການໂຈມຕີແບບມີ “ເປົ້າໝາຍ” ແລະ
ທ້າວຣາໂມສ “ໄດ້ຊອກຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງລາວ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໄປເຖິງບ່ອນເກີດເຫດຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄວພໍ ທີ່ຈະໄປເຖິງທີ່ນັ້ນກ່ອນໜ້າທີ່ທ້າວຣາໂມສສັງຫານນັກຂ່າວສີ່ຄົນ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຄົນຂາຍຜູ້ນຶ່ງໃນການ
ສັງຫານໝູ່.
ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ມືປືນໄດ້ຍິງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນປະຕູແກ້ວຕອນປະມານ 3 ໂມງຕອນແລງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ແລະຈາກນັ້ນກໍຍິງພວກພະນັກງານຢູ່ໃນຫ້ອງຂ່າວ.
ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນເວລາເກີດການຍິງກັນນັ້ນ ໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານມທາງທວິດເຕີ ໃນຂະນະທີ່ລາວໄປລີ້ຢູ່ກ້ອງໂຕະຂອງລາວນັ້ນ ຊຶ່ງລາວໄດ້ຍິນສຽງມືປືນຍິງປືນ ແລະສາກລູກປືນຂອງຕົນຢູ່.
ທ້າວຣາໂມສ ຖືກຈັບ ແລະກຳລັງຖືກຂັງໂຕໄວ້ເພື່ອສອບປາກຄໍາ.
ຄົນທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ຫ້ອງການໜັງສືພິມມີ ທ່ານເຈີຣອລ ຟິສຈ໌ແມນ, ທ່ານຣອບ ຮີອາເຊນ ທ່ານຈອນ ແມັກນາມາຣາ ນາງເຣເບັກກາ ຊະມິສ ແລະນາງເວັນດີ ວິນເຕີສ໌.
ທ່ານຟິສຈ໌ແມນແມ່ນບັນນາທິການໜ້າຂອງໜັງສືພິມແຄບປິຕານ ກາແຊຕ (Capital Gazette) ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນມາໄດ້ມາໄດ້ 25 ປີ ແລ້ວ. 2
ທ່ານສະຕິຟ ກັນນ໌ (Associate Press) ອະດີດບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມເອພີວ່າ ທ່ານຟິສແມນ ໄດ້ເປັນບັນນາທິການໜ້າສັງສືພິມຢູ່ ກາແຊຕ (Capital Gazette) “ທ່ານມີຊື່ສຽງໃນການເຮັດວຽກຫລາຍໝົດມື້ ແລະມີຄວາມຊັດເຈນແນ່ນອນໃນການໃຊ້ພາສາຂອງທ່ານ ແລະຮັບປະກັນວ່າໜ້າບັນນາທິການ ຂອງໜັງສືພິມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຫົວໃຈຂອງໜັງສືພິມ.”
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