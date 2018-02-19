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ໂລກ

5 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການຍິງກັນ ຢູ່ນອກໂບດ ໃນພາກພື້ນ ດາເກັສຖານ ຂອງ ຣັດເຊຍ

ແຜນທີ່ເມືອງ ຄິສລີຢາ "Kizlyar," ປະເທດ ຣັດເຊຍ.

ລາຍງານຂ່າວ ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ມືປືນຄົນນຶ່ງໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຄົນທີ່ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ
ໂບດແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດເມືອງ Dagestan ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງພູ ໂຄຄາຊັສ
"Caucasus," ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 5 ຄົນ.

ອົງການຂ່າວ Tass ກ່າວວ່າ ການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ນອກໂບດ
ແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ຄິສລີຢາ "Kizlyar." ຄົນຮ້າຍໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຂ້າຕາຍ.

ເຈົ້າເມືອງ ຄິສລີຢາ ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ຊູວາລອຟ "Alexander Shuvalov" ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ Tass ວ່າ “ມືປືນໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ,” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ຕຳ
ຫຼວດສອງຄົນແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ.

ຄົນຮ້າຍຖືກລະບຸວ່າມີອາຍຸ 22​ ປີ ເປັນຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມ
ການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Tass. ຊື່ຂອງລາວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ.

ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການຍິງທີ່ວ່ານັ້ນ, ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງອົງການຂ່າວ Amaq, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານໃນທັນທີທັນໃດ ສຳລັບການອ້າງ
ອີງດັ່ງກ່າວ.

ພາກພື້ນ ດາເກັສຖານ "Dagestan" ແມ່ນພາກພື້ນທີ່ມີຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່
ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງແຄ້ວນ ເຊສເນຍ "Chechnya" ກັບ ທະເລ ກາສປຽນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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