ນັກຮຽນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຕ້ານການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ປືນ

ພວກທີ່ລອດຊີວິດຈາກເຫດການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍໃນ
ລັດຟລໍຣິດາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະຈັດໃຫ້ມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ
ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະຕົວເມືອງໃຫຍ່ອື່ນໆ ຂອງສະຫະລັດ ໃນເດືອນ
ໜ້ານີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກະທໍາທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຍິງ
ສັງຫານ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເກີດຂຶ້ນອີກ.
"ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນເດີນຂະບວນໃນນາມທີ່ເປັນນັກຮຽນເພື່ອຂໍຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ໄວ້," ນາງແຄມເມີຣອນ ເຄຊີ (Cameron Kasey) ນັກຮຽນຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນລາຍ
ການ This Week ຫລືອາທິດນີ້ ຂອງໂທລະພາບ ABC ໃນວັນອາທິດວານນີ້. "ເຫດ
ການນີ້ເຄີຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ແລະກໍບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງອັນໃດເລີຍ. ກໍສຸດລົງ
ພຽງເທົ່ານັ້ນຫລະ."
ນາງເຄຊີ ເວົ້າວ່າ ເຫດຜົນອັນນຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີການເດີນຂະບວນດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຄືເພື່ອຈະປັກ
"ປ້າຍແຫ່ງຄວາມອັບອາຍ" ໃສ່ນັກການເມືອງຄົນໃດກໍຕາມ ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາເງິນຈາກສະ
ມາຄົມປືນແຫ່ງຊາດ ຫລື NRA. ນາງເວົ້າອີກວ່າ NRA ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີວັດທະນາທໍາ
ທີ່ນິຍົມໃຊ້ປືນ ທີ່ນໍາໄປສູ່ສະພາບອັນສະຫຍອງຂວັນແບບນີ້.
ນັກຮຽນອີກຜູ້ນຶ່ງ ນາງເອັມມາ ໂກນຊາເລັສ (Emma Gonzalez) ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະ
ພາບ ABC ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ, ຜູ້ແທນສະພາສູງປະຈໍາລັດຟລໍຣິດາ
ທ່ານມາໂຄ ຣຸບບີໂອ, ແລະທ່ານຣິກ ສະກັອດ (Rick Scott) ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຄົມ NRA ທັງນັ້ນ. ນາງບອກວ່າ ພວກນັກຮຽນ "ຢາກໃຫ້ໂອ
ກາດແກ່ພວກເພິ່ນໄດ້ມາຢືນຢູ່ໃນຝ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງບັນຫານີ້."
ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມທີ່ທໍານຽບຂາວເອງ
ເອີ້ນວ່າ "ການຮັບຟັງຄໍາເຫັນ" ກັບພວກນັກຮຽນແລະນາຍຄູຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ປາຍຕ່າງໆ ໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແຕ່ຢ່າງໃດ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຕໍາໜິອົງການເອັຟບີອາຍ (FBI) ທີ່ "ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ສັນຍານເຕືອນໃຫ້
ຮູ້" ກ່ຽວກັບເຈດຈໍານົງຂອງທ້າວ ນິໂຄລັສ ຄຣຸສ໌ (Nikolas Cruz) ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ເປັນມືປືນ ທີ່ມີມາໄດ້ດົນກວ່າ ນຶ່ງເດືອນກ່ອນໜ້າທີ່ລາວຈະໄດ້ຍິງ 17 ຄົນຕາຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍມາໂຈຣີ ສະຕອນແມນ ດັກກລາສ໌ (Marjory Stoneman
Douglas) ຢູ່ເມືອງພາກແລນ (Parkland) ລັດຟລໍຣິດາ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເທີໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນເສົາຜ່ານມາວ່າ "ເປັນ
ເລື້ອງທີ່ໜ້າເສົາໃຈຫລາຍ ທີ່ FBI ໄດ້ພາດໂອກາດຕິດຕາມເບິ່ງສັນຍານ ທີ່ມືປືນຍິງຢູ່ໂຮງຮຽນຟລໍຣິດາບອກໃຫ້ຮູ້. ເລື້ອງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້". “ພວກເຂົາພາກັນໃຊ້ແວລາຫລາຍໂພດ ເພື່ອຊອກຫາຫລັກຖານວ່າ ຣັດເຊຍມີການຮ່ວມມືກັບຄະນະໂຄສະ
ນາຫາສຽງໃຫ້ທຣໍາ—ບໍ່ມີການຮ່ວມມືນັ້ນເລີຍພາກັນ ກັບຄືນໄປຫາວຽກພື້ນຖານ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ທຸກຄົນມີຄວາມພູມໃຈຊະ!"
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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