ການຍິງກັນ ທີ່ນະຄອນ ເຈຣູຊາແລັມ ເຮັດໃຫ້ ຕຳຫຼວດ 2 ຄົນ ແລະຜູ້ໂຈມຕີ 3 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີ 3 ຄົນ ທີ່ມີປືນກົນ ແລະມີີດເປັນ
ອາວຸດ ໄດ້ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ ໃນເຂດເມືອງເກົ່າຂອງນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ໃນ
ວັນສຸກມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍໆຄົນບາດເຈັບ.
ທ່ານ Mickey Rosenfeld ກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຊ້ມີດແທງ
ບາງຄົນ ກ່ອນຈະຫລົບໜີເຂົ້າໄປ ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ຊາວມຸສລິມເອີ້ນວ່າ ບ່ອນ
ຫລົບລີ້ຂອງພວກຜູ້ດີ ຫລືວັດ Noble Sanctuary ແລະຊາວຢິວຮູ້ກັນໃນຊື່ວັດພູຫຼື
Temple Mount.
ໂຄສົກຂອງຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ “ໄດ້ມີການຕາມລ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທັງ
ສາມໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.”
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີການສວດມົນພາວະນາຂອງຊາວມຸສລິມຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງ
ນັ້ນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີແລ້ວ.
ວັດບ່ອນຫລົບລີ້ຂອງຜູ້ດີ ຫຼືວັດພູ Temple Mount ນີ້ ເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດ
ຂອງຊາວຢິວ ແລະສະຖານທີ່ສັກສິດອັນດັບ 3 ຂອງອິສລາມ.
ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີທັງ 3 ເປັນໃຜ ໃນເວລານີ້.
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