ການຍິງກັນ ລະເບີດຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ ກຳລັງ ນິກາຣາກົວ ເຄື່ອນເຂົ້າສູ່ ຄຸ້ມນຶ່ງ ໃນເມືອງ ມາຊາຍາ

ຕຳຫຼວດນິກາຣາກົວ ແລະກຳລັງສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເອົາຄຸ້ມ
ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ເມືອງມາຊາຍາ ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນສູນກາງ
ຕໍ່ຕ້ານ ຂອງພວກຝ່າຍຄ້ານ.
ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທ່ານດານຽລ ອອກເຕກາ ໄດ້ຍິງລູກປືນຄົກທີ່ີເຮັດ
ເອົາເອງແລະອາວຸດຕ່າງໆ ເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ ແຕ່ໄດ້ຖືກຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ພະຍາຍາມຈະເຂົ້າໄປໃນຄຸ້ມໂມນິມໂບ ກ່າວວ່າ ພວກມີປືນສະໜັບ
ສະໜູນລັດຖະບານ ໄດ້ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ເຂົາເຈົ້າ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດນິກາຣາກົວ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍມີສອງຄົນໄດ້
ເສຍຊີວິດ ແລະຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ກຳລັງສະໜັບສະໜູນທ່ານອອກເຕກາ ໄດ້ໂຈມຕີເມືອງມາຊາຍາ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີ
ການຮ້ອງຂໍໂດຍກົງ ຈາກສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແຟຣນຊິສ
ໂກ ພາລເມຣີ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະການນອງເລືອດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໂດຍລັດຖະ ບານ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນນິກາຣາກົວນັ້ນ ຕ້ອງຍຸຕິໃນທັນທີ. ໂລກກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງຢູ່.”
ການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ຕ້ານທ່ານອອກເຕກາ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາ ເວລາ
ທ່ານໄດ້ປະກາດ ປ່ຽນແປງລະບົບບໍານານຂອງປະເທດ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານກໍໄດ້ຍົກເລີກ ແຜນເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢຸດເຊົາການປາບປາ
ມທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງລັດຖະບານ. ທ່ານກ່າວຫາເຂົາເຈົ້າວ່າພະຍາຍາມຫາ
ທາງເຮັດລັດຖະປະຫານ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານອອກເຕກາຍັງບໍ່ເອົາຫົວຊາ ນຳການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກນັກບວດ ເພື່ອໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ແລະປະຕິເສດທີ່ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ