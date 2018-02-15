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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ 17 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ

ພວກພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ຄອງຄອຍຖ້າຮັບຟັງຂ່າວ ຫຼັງຈາກ ທີ່ໄດ້ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນໂຮງຮຽນມັດ ທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas High School ທີ່ເມືອງ Parkland, ລັດ ຟລໍຣີດາ, 14 ກຸມພາ 2018.

ຕຳຫຼວດ​ໃນ​ລັດ Florida ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສັງຫານ​ໝູ່ ຄັ້ງ​ຫຼ້າ
​ສຸດ ​ໃນໂຮງຮຽນ​ຂອງສະຫະລັດ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ອະດີດ​ນັກຮຽນ​ ທີ່​ໄດ້​ຍິງ​ກາດ ຢູ່ຂ້າງ​ນອກ​ໂຮງຮຽນ ​ແລະ​ຕໍ່​ມາ ກໍສືບ​ຕໍ່​ຍິງ​ກາດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕຶກອາຄານ ຫ້ອງ​ຮຽນ​ທັງຫຼາຍ ກ່ອນທີ່
ລາວ ຈະ​ໄດ້​ປະ​ປົນ​ເຂົ້າ​ກັບ​ພວກ​ນັກຮຽນ​ທັງຫຼາຍ​ ຕອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາກັນແລ່​ນໜີ​
ຕາຍ​ເອົາ​ຕົວ​ລອດນັ້ນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໄດ້​ຊີ້​ຕົວ​ມື​ປືນ​ຜູ້​ທີ່​ຍິງ​ນັ້ນ​ວ່າ ​ແມ່ນ​ທ້າວ Nikolas Cruz. ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​
ພຸດ​ວານ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ ​ໄດ້​ສັງຫານ ຢ່າງ​ນ້ອຍ 17 ຄົນ ​ແລະ​ໄດ້​
ນຳ​ສົ່ງຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນັ້ນ ​ໄປ​ຍັງ​ໂຮງພະຍາບານ.

ເຊີນຊົມ: ຫົວ​ໜ້າ​ຕຳຫຼວດ ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ເອີ້ນການໂຈມຕີນີ້ວ່າເປັນການເອົາບາດກ້າວທີ່ເສົ້າ​ສະ​ລົດ​ໃຈ ປ່າ​ເຖື່ອນ​ໂຫດຮ້າຍ​ສາມານ.

Florida Sheriff Calls Shooting 'Catastrophic'
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Florida Sheriff Calls Shooting 'Catastrophic'

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ລິງໂດຍກົງ

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ລາຍ​ງານ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້​ອີກ ​
ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃສ່​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ Marjory Stoneman Douglas
ທີ່​ເມືອງ Parkland ທີ່​ຢູ່​ຫ່າງ​ອອກ ນະຄອນ Miami ​ໄປ ປະມານ 70 ຫຼັກ​ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ທ້າວ Cruz ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ແບບບໍ່ມີບັນຫາ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຫົວ​ໜ້າ​ຕຳຫຼວດ​ຂອງ​ເຂດ
Broward ທ່ານ Scott Israel ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຫດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນີ້​ວ່າ​ແມ່ນ “ເປັນ​ການ​ເອົາ​ບາດ
ກ້າວ​ທີ່​ເສົ້າ​ສະ​ລົດ​ໃຈ ປ່າ​ເຖື່ອນ​ໂຫດຮ້າຍ​ສາມານ.”

ທ່ານ Israel ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ມື​ປືນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຊ້​ອາວຸດ​ປືນ AR-15 ​
ແລະ​ຝັກລູກປືນ​ຫຼາຍ​ອັນ.

ເຊີນຊົມ:ຫົວ​ໜ້າ​ຕຳຫຼວດ ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ກ່າວເຖິງອາຍຸ ແລະອາວຸດຂອງມືປືນ

Florida Sheriff Discusses Shooter's Age, Weapons
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ລິງໂດຍກົງ

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ແມ່ນ​ວຽນ​ຫົວ​ຄື້ນໄສ້ ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ນັກຮຽນ ທີ່​ໄປ​ໂຮງຮຽນ​ນີ້ ທີ່ຖື​ຖົງ​ເປ້ ​
ແລະ​ສໍ ພາກັນ​ເສຍ​ຊີວິດ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ Israel ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ແລະ​ທ່າ​ນກ່າວ​ຕໍ່ໄປວ່າ
“ປະ​ເທດ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່ເຫັນ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ ​ແລະກໍ​ຄວນໄດ້ຖືກ​ບອກ​ກ່າວ​.
ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ປະພຶດ​ທີ່​ຜິດ​ແປກ​ອອກ​ໄປ​ ນິ​ໄສ​ທີ່​ພິລຶກ​ອອກ​
ໄປ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ທາງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຮູ້​ນຳ.”

ຄະນະ​ສືບສວນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ສືບສວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆທາງ​ສື່​ສັງຄົມອອນ
​ໄລ​ນ໌ ຂອງ​ທ້າວ Cruz. ທ່ານ Israel ​ກ່າວ​ໃນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຫຼັກ​ຖານ​ທັງຫຼາຍ
​ນັ້ນ​ແມ່ນ ມີໃຫ້​ເຫັນ ຊຶ່ງ​ມັນມີ​ຫຼາຍ​ສິ່ງ​ທີ່ “​ເປັນ​ການ​ລົບ​ກວນ​ແທ້​ໆ” ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ
​ລະອຽດ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສັງກາ​ນໝູ່​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຮວມມີ​ທັງ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ
​ແລະ​ຜູ້​ໃຫຍ່ນຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas High School, ເມືອງ Parkland, ລັດ Florida
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas High School, ເມືອງ Parkland, ລັດ Florida

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