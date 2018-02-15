ມີ 17 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ

ຕຳຫຼວດໃນລັດ Florida ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການສັງຫານໝູ່ ຄັ້ງຫຼ້າ
ສຸດ ໃນໂຮງຮຽນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ພົວພັນກັບອະດີດນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ຍິງກາດ ຢູ່ຂ້າງນອກໂຮງຮຽນ ແລະຕໍ່ມາ ກໍສືບຕໍ່ຍິງກາດເຂົ້າໄປໃນຕຶກອາຄານ ຫ້ອງຮຽນທັງຫຼາຍ ກ່ອນທີ່
ລາວ ຈະໄດ້ປະປົນເຂົ້າກັບພວກນັກຮຽນທັງຫຼາຍ ຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນແລ່ນໜີ
ຕາຍເອົາຕົວລອດນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຊີ້ຕົວມືປືນຜູ້ທີ່ຍິງນັ້ນວ່າ ແມ່ນທ້າວ Nikolas Cruz. ໃນຕອນແລງວັນ
ພຸດວານນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວ ໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງນ້ອຍ 17 ຄົນ ແລະໄດ້
ນຳສົ່ງຜູ້ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໄປຍັງໂຮງພະຍາບານ.
ເຊີນຊົມ: ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດ ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ເອີ້ນການໂຈມຕີນີ້ວ່າເປັນການເອົາບາດກ້າວທີ່ເສົ້າສະລົດໃຈ ປ່າເຖື່ອນໂຫດຮ້າຍສາມານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນຈະໄດ້ມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມ ໃນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ອີກ
ໃນການໂຈມຕີໃສ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas
ທີ່ເມືອງ Parkland ທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກ ນະຄອນ Miami ໄປ ປະມານ 70 ຫຼັກກິໂລແມັດ.
ທ້າວ Cruz ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແບບບໍ່ມີບັນຫາ ຫຼັງຈາກທີ່ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດຂອງເຂດ
Broward ທ່ານ Scott Israel ໄດ້ເອີ້ນເຫດເກີດຂຶ້ນນີ້ວ່າແມ່ນ “ເປັນການເອົາບາດ
ກ້າວທີ່ເສົ້າສະລົດໃຈ ປ່າເຖື່ອນໂຫດຮ້າຍສາມານ.”
ທ່ານ Israel ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ມືປືນ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ອາວຸດປືນ AR-15
ແລະຝັກລູກປືນຫຼາຍອັນ.
ເຊີນຊົມ: ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດ ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ກ່າວເຖິງອາຍຸ ແລະອາວຸດຂອງມືປືນ
“ຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນວຽນຫົວຄື້ນໄສ້ ທີ່ໄດ້ເຫັນພວກນັກຮຽນ ທີ່ໄປໂຮງຮຽນນີ້ ທີ່ຖືຖົງເປ້
ແລະສໍ ພາກັນເສຍຊີວິດ,” ຊຶ່ງທ່ານ Israel ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
“ປະເທດນີ້, ພວກເຮົາຈະເປັນທີ່ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ແລະກໍຄວນໄດ້ຖືກບອກກ່າວ.
ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາເຫັນວ່າເປັນການປະພຶດທີ່ຜິດແປກອອກໄປ ນິໄສທີ່ພິລຶກອອກ
ໄປນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຮູ້ນຳ.”
ຄະນະສືບສວນ ແມ່ນໄດ້ທຳການສືບສວນເຂົ້າໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆທາງສື່ສັງຄົມອອນ
ໄລນ໌ ຂອງທ້າວ Cruz. ທ່ານ Israel ກ່າວໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຫຼັກຖານທັງຫຼາຍ
ນັ້ນແມ່ນ ມີໃຫ້ເຫັນ ຊຶ່ງມັນມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ “ເປັນການລົບກວນແທ້ໆ” ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດຫຍັງຫຼາຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຄາະຮ້າຍຈາກການຍິງສັງການໝູ່ນີ້ ແມ່ນຮວມມີທັງພວກເດັກນ້ອຍ
ແລະຜູ້ໃຫຍ່ນຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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