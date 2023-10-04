ຕຳຫຼວດໄທໄດ້ຈັບກຸມໄວລຸ້ນຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາ ໃນການຍິງ ແລະ ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກຫຼາຍຄົນຢູ່ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ໃນເຂດໃຈກາງ ບາງກອກ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຄົນສັນຊາດ ມຽນມາ ແລະ ຈີນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ ສະຫຍາມ ພາຣາກອນ.
ການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນເວລາ 4 ໂມງແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນຈົນນຳໄປສູ່ການອົບພະຍົບບັນດາຜູ້ໄປເລາະຊື້ເຄື່ອງອອກຈາກຫ້າງດັ່ງກ່າວ. ຕຳຫຼວດໄດ້ໄປຮອດຈຸດເກີດເຫດບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ແລະ ໄດ້ຈັບກຸມມືປືນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍອມຈຳນົນໂດຍບໍ່ໄດ້ຂັດຂືນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນພາຍໃນປະເທດ. ລາຍງານຂ່າວເວົ້າວ່າ ລາວມີອາຍຸ 14 ປີ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້າງຫຼູທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງປືນດັງຂຶ້ນ ກ່ອນທີ່ຈະຫຼົບໜີອອກມາຈາກຕຶກໃນທີ່ສຸດ.
ນາງ ປູນ, ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານກາເຟຢູ່ຊັ້ນທຳອິດໄດ້ອະທິບາຍປະສົບການຂອງລາວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຫັນຫຍັງ. ລູກຄ້າບອກເຮົາວ່າມັນແມ່ນການຍິງກັນຢູ່ຊັ້ນເທິງ. ຂ້ອຍໄດ້ຢຸດເຮັດວຽກເວລາຂ້ອຍໄດ້ຍິນຄົນວ່າ “ແລ່ນ, ແລ່ນ.” ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນໄປ ສະຫຍາມ ເຊັນເຕີ (ເຊິ່ງແມ່ນຕຶກທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ສະຫຍາມ ພາຣາກອນ). ນາງເວົ້າວ່າ “ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນແຕ່ຢ້ານ.”