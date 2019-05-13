ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນຂອງຕົນສອງລຳ ໄດ້ຮັບຄວາມ”ເສຍ
ຫາຍໜັກ” ໃນການ “ລອບສະກັດໂຈມຕີ” ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ນອກຝັ່ງ
ຂອງອາຣັບເອເມີເຣັສ. ແຕ່ກໍບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍນີ້ໂດຍສະ
ເພາະຂອງການເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານຂອງລາດຊະອານາຈັກດ່ັງກ່າວເວົ້າວ່າ ກຳປັ່ນລຳນຶ່ງ
ໃນຈຳນວນນັ້ນ ພວມເດີນທາງໄປສູ່ທ່າເຮືອຊາອຸດີ ຢູ່ ຣາສ ຕານູຣາ ເພື່ອນຳເອົານ້ຳ
ມັນສົ່ງມາຍັງສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດໄດ້ອອກຖະແຫຼງເຕືອນໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບການ “ບົດບາດ
ລອບໂຈມຕີທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້” ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ກຳປັ່ນຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ ສະຫະລັດອາຣັບ
ເອເມີເຣັສ. ການເຕືອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕືງສູງສຸດ ລະ
ຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອີຣ່ານ.
ໃນຕອນຕົ້ນໆ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນພານິດສີ່ລຳແມ່ນໄດ້ຕົກ
ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ “ການລອບໂຈມຕີ” ໃນວັນອາທິດຢູ່ໃກ້ໆກັບນ່ານນ້ຳຂອງຕົນຢູ່
ອ່າວຂອງໂອມັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບການລອບໂຈມຕີນັ້ນ ຫຼືວ່າ
ໃຜ ເປັນເຈົ້າຂອງກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ວ່າກຳປັ່ນເຫລົ່ານັ້ນມາຈາກປະເທດ
ຕ່າງໆຊື່ໆ.
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