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ສປຊ ເກືອດຫ້າມ ກຳປັ່ນ 4 ລຳ ເຂົ້າຈອດໃນ ທ່າໃດໆ ທີ່ລະເມີດກົດການລົງໂທດຕໍ່ເກົ່າຫຼີເໜືອ

ກຳ​ປັ່ນ​ທະຫານ​ເຮືອເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມ ທາງທະຫານ ທີ່ຕຽມພ້ອມ ໃນການອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງ ການໂຈມຕີ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນ່ານນ້ຳທາງທະເລຕາ ເວັນອອກ East Sea, ເກົາຫຼີໃຕ້, 5 ກັນຍາ 2017.

ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້ເກືອດ​ຫ້າມ​ກຳ​ປັ່ນ 4 ລຳ ທີ່​ໄດ້​ລຳລຽງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຕ້ອງ​ຫ້າມ
ເຂົ້າແລະ​ອອກ​ຈາກເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄປ​ຍັງ​ທ່າ​ເຮືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃດໆ​ໃນ​ໂລກ.

ທ່ານ Hugh Griffiths ຫົວໜ້າ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ກຳກັບ​ນຳ​ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ລົງ​
ໂທດ​ຕໍ່​ລະບອບ​ການ​ປົກຄອງ​ທີ່​ໂດດດ່ຽວນີ້ ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມຂອງ​ການ​ນຳ​
ເຂົ້າ​ແລະ​ອອກ​ ສິນຄ້າ​ໃນທ່າກໍ່າປັ່ນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ຢູ່ໃນ​ກອງ​ປະຊຸ​ມ​ທີ່​ນະຄອນ
New York. ທ່ານ Griffiths ກ່າວ​ວ່າ ກາ​ນ​ເກື​ອດຫ້າມ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້
ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານມາ​.

ສະຖິຕິ​ທາງ​ນ້ຳ ທີ່​ກຳກັບ​ກວດກາ​ເບິ່ງ ​ກຳ​ປັ່ນ​ທະຫານ​ເຮືອ ໄດ້​ລະບຸ​ ກຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ເກືອດ
​ຫ້າມ​ ນັ້ນວ່າ​ແມ່ນ Petrel 8 ທີ່​ໄດ້​ລົງທະບຽນ ​ໃນ​ Comoros, ຊື່ the Hao Fan 6
ທີ່​ເດີນ​ເຮືອພາຍ​ໃຕ້​ທຸງ Saint Kitts ​ແລະ Nevis ​ແລະກຳ​ປັ່ນ Tong San 2 ຂອງ
ເກົາຫຼີ​ເໜືອ. ສ່ວນກຳ​ປັ່ນ​ລຳທີ 4 ​- ​Jie Shun ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ລົງທະບຽນ​ຂຶ້ນ​ກັບປະ​ເທດ​ໃດໆ​.

​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງຂອງອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄດ້​ຜ່ານ​ມະ​ຕິ ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫາ
ຫ້າມເກົາຫຼີ​ເໜືອ ບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງອອກ ​ຖ່ານ​ຫີນ ​ເຫຼັກ ​ຂີ້​ກົ່ວ ​ແລະເຄື່ອງ​ອຸບປະ​ໂພ​ກຕ່າງໆ ​
ທີ່​ເຮັດ​ຈາກ​ອາຫານທະ​ເລ​ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ການ​ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີ​ປະ​ນາ
​ວຸດ​ຂ້າມທະວີບ ​ທີ່​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ໄປ. ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ​ດີ
​ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ​ຜ່ານ​ມາ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້​ທົດ​ລອງ​ຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟ ຄັ້ງ​ທີ 6.

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