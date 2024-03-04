ກຳປັ່ນລຳນຶ່ງທີ່ຖືກໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ຂອງເຢເມນ ໄດ້ຈົມລົງໃນທະເລແດງ ຫຼັງຈາກມີນ້ຳເຂົ້າເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້, ເຊິ່ງແມ່ນກຳປັ່ນລຳທຳອິດທີ່ຖືກທຳລາຍຢ່າງເຕັມທີ່ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຂົາ ຍ້ອນສົງຄາມຂອງ ອິສຣາແອລ ກັບກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ການຈົມລົງຂອງກຳປັ່ນ ຣູບີມາ (Rubymar), ເຊິ່ງໄດ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ເປັນປຸຍ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ເຮັດນ້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼນັ້ນ, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດໃນທະເລແດງ ແລະ ປະກາລັງຂອງມັນ.
ການໂຈມຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ແມ່ນໄດ້ຂັດຂວາງການສັນຈອນໃນເສັ້ນທາງທະເລທີ່ສຳຄັນສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ພະລັງງານທີ່ຖືກຂົນສົ່ງຈາກ ເອເຊຍ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງໄປຫາ ຢູໂຣບ. ກຳປັ່ນຫຼາຍລຳແມ່ນໄດ້ຫັນໜີຈາກເສັ້ນທາງນັ້ນແລ້ວ.
ການຈົມລົງຂອງກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ມີການຫັນໜີເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າປະກັນໄພເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ກຳປັ່ນທີ່ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງນັ້ນສ້າງອັດຕາເງິນເຟີ້ໂລກສູງຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ກຳປັ່ນທີ່ຕິດທຸງຊາດ ເບລີສ ແມ່ນໄດ້ເຄື່ອນທີ່ໄປທິດເໜືອຫຼັງຈາກຖືກໂຈມຕີໂດຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນຂອງພວກຮູຕີ ເມື່ອວັນທີ 18 ກຸມພາ ທີ່ຜ່ານມາ ໃນຊ່ອງແຄບ ແບບ ແອລ-ແມນເດັບ, ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນທາງທະເລທີ່ສຳຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທະເລແດງ ແລະ ອ່າວເອເດັນ.
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