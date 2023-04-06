ແພທອງທານ ຊິນນະວັດ ໃຫ້ການຢືນຢັນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຂຶ້ນຄ່າຈ້າງແຮງງານປະຈຳວັນແລະໃຫ້ເງິນສົດແກ່ຊາວໄທທຸກໆຄົນ ຖ້າທ່ານນາງຫາກໄດ້ຮັບເລືອກໃນຂະນະທີ່ຄອບຄົວທີ່ມີຊື່ສຽງທາງການເມືອງທີ່ສຸດໃນປະເທດໄທມອງເຫັນວ່າ ການຕໍ່ສູ້ໃນການປ່ອນບັດ ໃນວັນທີ ໑໔ ພຶດສະພານີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຖ້າຫາກບັນດາພັກການເມືອງທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕຈະໄດ້ຮັບອຳນາດຄືນອີກຈາກພວກທະຫານ ທີ່ບໍ່ຍອມຖອນໂຕອອກຈາກວົງການເມືອງ.
ປະຫວັດສາດການເມືອງຍຸກໃໝ່ຂອງປະເທດໄທ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍລັດຖະປະຫານ ສອງຄັ້ງແມ່ນແນໃສ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ມີນ້ຳສະກຸນ ຊິນນະວັດ ການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງແລະການເລືອກເອົາລັດຖະບານທີ່ພັງລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງພວກທີ່ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະພວກຜູ້ນຳນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ນິຍົມກະສັດ.
ອະດີດຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ພົນເອກປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ອາຍຸ 69 ປີ ເປັນຜູ້ນຳພາລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກພວກທະຫານນັບແຕ່ໄດ້ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານໃນປີ 2014 ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ຊຶ່ງເປັນປ້າຂອງທ່ານນາງແພທອງທານ.
ທ່ານປຣະຢຸດ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ງພາລັດຖະບານສຽງສ່ວນນ້ອຍ ເພື່ອກັບຄືນໄປເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີກຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປ່ອນບັດແລ້ວ ແຕ່ທ່ານອາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະພາສູງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ 250 ທ່ານ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເປັນສ່ວນບຸກຄົນ.
ແຕ່ທ່ານນາງແພທານທອງອາຍຸ 36 ປີ ແລະພັກເພື່ອໄທ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງທ່ານນາງແມ່ນເປັນອຸບປະສັກໃຫຍ່ສຸດ ໃນການກັບຄືນສູ່ອຳນາດຂອງທ່ານປຣະຢຸດ.