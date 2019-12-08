ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂອບໃຈ ອີຣ່ານ ສຳລັບການປ່ອຍຕົວນັກສຶກສາ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍ ຈີນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມຕົວນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການປ່ອຍຕົວນັກວິທະຍາສາດ ອີຣ່ານ ທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັບເມື່ອປີກາຍນີ້.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງນ້ຳສຽງທີ່ເປັນແງ່ບວກຂຶ້ນໂດຍ ທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ອີຣ່ານ ນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າສຳລັບ “ການເຈລະຈາທີ່ເປັນທຳຫຼາຍ” ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການແລກປ່ຽນນັກໂທດໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ເຫັນບໍ່, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຍິນດີຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ເພື່ອຈັດການເຈລະຈາກັບ ອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບ ການສິ້ນສຸດການກະທຳທີ່ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ເພື່ອມາທົດແທນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ທີ່ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ບັນລຸກັບມະຫາອຳນາດໂລກຫົກປະເທດ. ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວອອຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນປີກາຍນີ້, ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເຂັ້ມງວດພໍສຳລັບ ອີຣ່ານ.
ແຕ່ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງເພື່ອຕຳໜິວິຈານ ອີຣ່ານ ສຳລັບການກົດຂີ່ທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທົ່ວປະເທດໃນເດືອນທີ່ຜານມາ. ໃນຂະທີ່ຫຼ້າສຸດເມື່ອວັນພະຫັດແລ້ວນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ເປັນການ “ປາບປາບທີ່ໂຫດຮ້າຍ” ແລະ “ສະຖານະການທີ່ເປັນຕາຢ້ານ” ທີ່ທ່ານໄດ້ເດົາວ່າຈະກາຍເປັນ “ຂ່າວນອງນັນຂະໜາດໃຫຍ່ ທົ່ວໂລກໃນໄວໆນີ້.”
ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ນິລະໂທດກຳສາກົນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອີຣ່ານ ເຂັ່ນຂ້າຜູ້ປະທ້ວງຢ່າງໜ້ອຍ 208 ຄົນໃນການປາບປາມຂອງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ອີຣ່ານ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ສະໜອງຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນທວິດເຕີ ອີກອັນນຶ່ງໃນວັນເສົາວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກໍໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນແງ່ບວກສຳລັບບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນນັກໂທດນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ລັດຖະບານ ອີຣ່ານ ໄດ້ດຳເນີນການໃນທາງທີ່ສ້າງສັນ ກ່ຽວກັບບັບຫານີ້.” ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈລັດຖະບານ ສວິດເຊີແລນ ສຳລັບການເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໃນຂໍ້ຕົກລົງເຊັ່ນກັນ.