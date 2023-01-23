ການຕາມລ່າຫາມືປືນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ຢູ່ຫ້ອງເຕັ້ນລຳຂອງສະໂມສອນເຕັ້ນລຳໃນເຂດນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອາທິດວານນີ້ເວລາບັນດາເຈົ້າໜ້າໄດ້ພົບເຫັນລາວເສຍຊີວິດ ດ້ວຍບາດແຜຈາກປືນທີ່ຍິງໃສ່ຕົນເອງຢູ່ໃນລົດຕູ້ທີ່ລາວໄດ້ໃຊ້ເພື່ອຫຼົບໜີ ຫຼັງຈາກປະຊາຊົນໄດ້ຂັດຂວາງການພະຍາຍາມຍິງຄັ້ງທີສອງຂອງລາວ.
ຕຳຫຼວດນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ທ່ານ ໂຣເບີດ ລູນາ ໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນວ່າ ເປັນທ້າວ ຮູ ແຄນ ທຣານ ອາຍຸ 72 ປີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງຫຼົບໜີຢູ່. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ແຮງຈູງໃຈ ສຳລັບການໂຈມຕີນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີກ 10 ຄົນບາດເຈັບ.
ອາວຸດທີ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ໃຊ້ ແມ່ນຖືກລະບຸວ່າ ເປັນປືນສັ້ນເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ, ເຊິ່ງຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນລົດຕູ້ນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຍິງ ທ່ານນາງ ຈູດີ ຊູ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຂົ້າມີຄຳຖາມໃນໃຈຢູ່, ແມ່ນຍັງທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈສຳລັບມືປືນຄົນນີ້? ລາວມີບັນຫາທາງຈິດບໍ່? ລາວເປັນຄົນໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວບໍ່? ລາວໄດ້ປືນພວກນີ້ ມາແນວໃດ ແລະ ມັນຜ່ານຂະບວນການທາງກົດໝາຍຫຼືບໍ່?”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມ ແລະ ເຂົ້າໄປໃນລົດຕູ້ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ປິດລ້ອມມັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນ. ສົບຂອງຄົນນຶ່ງປາກົດວ່າໝູບລົງໃສ່ພວງມາໄລລົດ ແລະ ຕໍ່ມາຖືກນຳອອກມາຈາກລົດຄັນດັ່ງກ່າວ.
ຕຳຫຼວດນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ທ່ານ ໂຣເບີດ ລູນາ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບຂອງຜູ້ຊາຍເອເຊຍຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອວ່າ ເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.
ການຕາມລ່າໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກມືປືນໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ຢູ່ຫ້ອງເຕັ້ນລຳໃນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາທ່າມກາງການສະເຫຼີມສະຫຼອງກຸດຈີນ ໃນຊຸມຊົນທີ່ມີຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໃນເມືອງ ມອນເຕຣີ ພາກ. ລາວມີທ່າທາງວ່າ ໄດ້ພະຍາຍາມແຕ່ລົ້ມແຫຼວທີ່ຈະແນເປົ້າໃສ່ຫ້ອງເຕັ້ນລຳແຫ່ງທີສອງອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ລົດຕູ້ດັ່ງກ່າວຖືກພົບເຫັນໃນເມືອງ ທໍແຣນສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນອີກຊຸມຊົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນບ້ານຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍຫຼາຍຄົນ, ປະມານ 34.5 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງທີສອງນັ້ນ.