ຜູ້ບັນຊາການ ຕຳຫຼວດ ກ່າວວ່າ ບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່າ ທ້າວ Paddock ວາງແຜນໂຈມຕີ ຕາມລຳພັງ

ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ ພວມພະຍາຍາມ ຊອກຫາສາເຫດຂອງການຍິງກາດ
ເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ປະທາ
ນາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນ Las Vegas ເພື່ອປອບໃຈແກ່
ພວກເຄາະຮ້າຍພ້ອມທັງພົບປະກັບຕຳຫຼວດ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບມືກັບເຫດ
ການສຸກເສີນ ອື່ນໆນຳ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຖະແຫຼງ ຄຽງຂ້າງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທ່ານນາງ Melania Trump
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສັນລະເສີນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການ
ແພດ ຊຶ່ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງແຂງຂັນ ໃນການຮັບມືກັບການສັງຫານໝູ່ ໃນວັນອາທິດ
ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນໃນມື້ນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນການສະແດງ ຄວາມນັບຖືຕໍ່ພວກມືອາຊີບ” ແລະທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ພູມໃຈທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍທາງ Twitter ໃນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.
“ມັນວິເສດຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ມານະຄອນ Las Vegas ໃນມື້ວານນີ້ ແລະພົບປະກັບພວກ
ຜູ້ຄົນ ນັບແຕ່ຕຳຫຼວດ ໄປຫາພວກທ່ານໝໍ ຕະຫລອດທັງພວກເຄາະຮ້າຍ ຊຶ່ງຂ້າພະ
ເຈົ້າຈະບໍ່ມີມື້ລືມ.”
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ໃນເຂດເທດສະບານນະຄອນ Las Vegas ທ່ານ Joseph Lombardo ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ທີ່ຈະໂອ້ລົມກັບຜູ້ໃດ ກໍຕາມແຕ່
ທີ່ຮູ້ຈັກກັບທ້າວ Stephen Paddock ໃນການຊອກຫາຄວາມຈິງນີ້.
ຖ້າຫາກພິຈາລະນາເບິ່ງ ຈຳນວນອາວຸດປືນ ແລະດິນລະເບີດ ທີ່ທ້າວ Paddock ເກັບໄວ້
ໃນລົດຂອງລາວນັ້ນແລ້ວ ທ່ານ Lombardo ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານຍາກທີ່
ຈະເຊື່ອວ່າ ທ້າວ Paddock ສາມາດຂົນຍ້າຍອາວຸດປືນພວກນີ້ຕາມລຳພັງຄົນດຽວ.
ເຊີນຊົມ: ການຍິງກາດໃສ່ຝູງຊົນ ໃນເວລາ 10 ນາທີ ທີ່ນະຄອນ Las Vegas
ໃນວັນແລງວັນອາທິດແລ້ວ ທ້າວPaddock ໄດ້ຍິງກາດເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນທີ່ກຳລັງຊົມການ
ສະແດງດົນຕີລູກທົ່ງ ຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງແຮມ Mandalay Bay ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 58 ຄົນນັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ເຊີນຊົມ: ທະນາຍຄວາມ ທ່ານ Reads Danley ທີ່ກ່າວເຖິງການຍິງກາດໃສ່ຝູງຊົນ ໃນນະຄອນ Las Vegas
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