ປາກິສຖານມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານເຊບາສ ຊາຣິຟ (Shehbaz Sharif) ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນຕໍ່ໄປຂອງປະເທດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ເສຍໄຊ ໃນການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈລັດຖະບານ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ບໍລິຫານປະເທດມາໄດ້ເກືອບ 4 ປີ ພັງລົງ.
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼືສະພາຕ່ຳ 342 ຄົນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈທ່ານຄານ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍມີສະມາຊິກສະພາ 174 ທ່ານ ຈາກກຸ່ມແນວໂຮມພັກຝ່າຍຄ້ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ 2 ສຽງຫຼາຍກວ່າທີ່ຕ້ອງການ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ອະດີດດາລາຄຣິກເກັດ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານຊາຣິຟເປັນຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ພະຍາຍາມຂັບໄລ່ທ່ານຄານ ແລະໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານຕໍ່ສະພາ ເພື່ອເຂົ້າເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຄາດກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ນັກການເມືອງອາຍຸ 70 ປີ ທ່ານນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຊະນະ.
ທ່ານຄານແມ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກຕຳແໜ່ງດ້ວຍການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນປາກິສຖານ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ມີນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃດ ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກແບບປະຊາທິປະໄຕ ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເຕັມສະໄໝເປັນເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການກໍ່ຕັ້ງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ປີ 1947 ເປັນຕົ້ນມາ.
ການຊັກຊ້າຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃນການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ທ່ານຄານ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສານສູງສຸດຂອງປະເທດໄດ້ຕັດສິນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ດຳເນີນການຂັດກັບລັດຖະທຳມະນູນ ເວລາທ່ານໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະໄດ້ຍຸບສະພາແຫ່ງຊາດໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານທີ່ພວມດີ້ນຮົນ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍກ່າວຫາວ່າການລົງມະຕິບໍ່ໄວ້ວາງໃຈແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການແຊກແຊງຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າໃຈການເມືອງຂອງປະເທດທ່ານ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍໍ້ຫາດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມຈິງ” ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້ ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານຄານຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ເພື່ອທຳການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງປາກິສຖານ ຮວມທັງນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄືນອີກ ຕໍ່ຜູ້ນຳທີ່ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ແລະການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການກ່າວຫາວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເມືອງຂອງປາກິສຖານ.
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