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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ຊາ​ນາ​ແຮນ ຍອມ​ຮັບ ການ​ຄົ້ນ​ພົບ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຊຸ້ມ​ໂຈມ​ຕີ ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປະ​ເທດ ໄນ​ເຈີ

ພາບນີ້​ໄດ້​ມາ​ຈາກວິ​ດີ​ໂອ ທີ່​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຮ​ລິ​ຄັອບ​ເຕີ ຝ​ຣັ່ງ ສອງ​ລຳ ຍົກ​ຍ້າຍ ທະ​ຫານ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປະ​ເທດ ໄນ​ເຈີ, ເດືອນ​ຕຸ​ລາ 2017, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຊຸ້ມ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ພວກ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ.

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ຮັກ​ສາ​ການລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ແພັດ​ທ​ຣິກ ຊາ​ນາ
ແຮນ ໄດ້ຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນພົບຂອງການສືບສວນສອບ
ສວນ ເລື່ອງຊຸ້ມໂຈມຕີກອງກຳລັງພິເສດ ສະຫະລັດ ທີ່ປະຕິບັດການໃນປະເທດ ໄນ
ເຈີ ເກືອບສອງປີທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຕາຍຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ 4 ຄົນ
ແລະ ທະຫານ ໄນເຈີ 4 ຄົນ.

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​
ຮັກສາການ ທ່ານ ຊານາແຮນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານພໍໃຈທີ່ວ່າ “ການຄົ້ນພົບທຸກຢ່າງ,
ລາງວັນ ແລະ ການດຳເນີນການຮັບຜິດຊອບແມ່ນຮອບຄອບ ແລະ ເໝາະສົມ” ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ທົບທວນການຄົ້ນພົບຂອງການສອບສວນ ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2017, ໃກ້ກັບ
ບ້ານ ທັອງໂກ ທັອງໂກ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 200 ກິໂລແມັດ ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນ
ຫຼວງ ນີອາເມ ປະເທດ ໄນເຈີ.

ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ສຸດ​ທ້າຍ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດເຜີຍ​ຢ້ອນ​ກັບ​ໄປ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ 2018
ໄດ້ພົບວ່າ ການປະຕິບັດພາລະກິດ ໄດ້ຖືກລົບກວນດ້ວຍບັນຫາ ຕະຫຼອ​ດ​ຈາກ​ເທິ​ງ​ຫາ
ລຸ່ມ, ລວມທັງຂາດການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ອຸປະກອບທີ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມກັບຂາດການກະ
ກຽມສຳລັບການປະຕິບັດພາລະກິດ, ໃນເວລາທີ່ ກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ແລະ ໄນ
ເຈີ 46 ຄົນ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຕິດຕາມຫາພວກຫົວຮຸນແຮງລະດັບສູງ ລັດອິສລາມ.

ແຕ່​ການ​ສອບ​ສວນ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮ່ວມ ສະ​ຫະ​ລັດ-ໄນ​ເຈີ ໄດ້​ຜ່າຍ​ແພ້​ໃຫ້​
ກອງກຳລັງ IS ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເຂົາເຈົ້າ 3 ຕໍ່ 1. ການ
ປິດລ້ອມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນລົບຂອງ ຝຣັ່ງ ສອງລຳ ໄດ້ດຳເນີນການບິນລົງ
ຕ່ຳຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກນັກລົບທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພວກ IS ອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມ
ຊ່ວຍເຫຼືອມີເວລາທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປ ແລະ ອົບພະຍົບກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ແລະ
ໄນເຈີ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ອອກມາ.

ອ່​ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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