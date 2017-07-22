ການສັບຊ້ອນ ນຳເອົາ ໂສມໜ້າໃໝ່ ມາສູ່ ການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ ທຳນຽບຂາວ

ການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການ ສື່ສານຄົມມະນາຄົມຄົນໃໝ່ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ພາໃຫ້ມີການລາອອກຢ່າງກະທັນຫັນ ຂອງເລຂາດ້ານການຂ່າວຄົນສຳຄັນ ຢູ່
ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານ Anthony Scaramucci ນັກວິສາຫະກິດ ແລະອະດີດຜູ້ຈັດການກອງທຶນການ
ລົງທຶນ ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ເຂົ້າເຮັດວຽກເປັນຫົວໜ້າດ້ານສື່ສານຄົມມະນາຄົມໂດຍປະ
ທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງນັ້ນໄດ້ພາໃຫ້ທ່ານ Sean Spicer ເລຂາດ້ານການຂ່າວ
ແລະຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານສື່ສານຄົມມະນາຄົ ມຍື່ນໃບລາອອກ ໃນທັນທີ
ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ໃນການຂຽນລົງທາງ Twitter ນັ້ນ ທ່ານ Spicer ເວົ້າວ່າ “ນັບວ່າ ເປັນກຽດແລະສິດ
ພິເສດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະເທດທີ່ມະ
ຫັດສະຈັນນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດວຽກໄປຈົນຮອດເດືອນສິງຫາ.”
New press secretary
ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ທີ່ໄດ້ປາກົດໂຕ ເກືອບວ່າເປັນປະຈຳທີ່
ຫ້ອງຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍທ່ານ Scaramucci ໃຫ້ເຮັດວຽກແທນທ່ານ Spicer ເປັນເລຂາດ້ານການຂ່າວ.
ທ່ານ Spicer ຊຶ່ງຍັງຮັກສາການເປັນຜູ້ອຳນວຍການສື່ສານຄົມມະນາຄົມທັງກ່ອນ
ແລະຫຼັງຈາກທ່ານ Mike Dubke ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແບບຂ້ອນຂ້າງຄຸມເຄືອ
ເປັນເວລາປະມານ 2 ເດືອນ.
ທ່ານ Scaramucci ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີໃນວົງການຫາລາຍໄດ້ຂອງພັກຣີພັບບລີ
ກັນ ແລະໄດ້ເຫັນອອກໂທລະພາບເລື້ອຍໆ ໃນລະຫວ່າງ ການໂຄສະນາຫາສຽງ
ເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກຣີພັບ
ບລີ ກັນຄົນອື່ນໆ ກ່ອນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ທ່ານທຣຳ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເຫລົ່ານັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງ
ທ່ານ Scaramucci ເອີ້ນທ່ານທຣຳວ່າ “hack politician.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ຜູ້ອຳນວຍການສື່ສານຄົມ
ມະນາຄົມ ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້
“ຍົກເອົາເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນມາເວົ້າໃນທຸກ 15 ວິນາທີ.”
ທ່ານ Scaramucci ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງ
ກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຄວາມຜິດພາດຍ້ອນທ່ານບໍ່ມີປະສົບພະການໃນດ້ານ
ການເມືອງ.
ທ່ານ Scaramucci ກ່າວວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຖ້າທ່ານຟັງຢູ່ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ຂະມາໂທດ ເປັນການສ່ວນຕົວ ຄັ້ງທີ 50 ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປແບບນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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