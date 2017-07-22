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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການສັບຊ້ອນ ນຳເອົາ ໂສມໜ້າໃໝ່ ມາສູ່ ການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ ທຳນຽບຂາວ

ຜູ້ອຳນວຍການ ສື່ສານຄົມມະນາຄົມຄົນໃໝ່ ທ່ານ Anthony Scaramucci ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ທີ່ຫ້ອງຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງ ທຳນຽບຂາວ. (21 ກໍລະກົດ 2016)

ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ອຳນວຍການ ​ສື່ສານ​ຄົມມະນາຄົມ​ຄົນ​ໃໝ່ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ
​ວານ​ນີ້ ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລາ​ອອກຢ່າງ​ກະທັນຫັນ ​ຂອງ​ເລຂາ​ດ້ານ​ການ​ຂ່າວ​ຄົນ​ສຳຄັນ ຢູ່
ທີ່​ນັ້ນ.

ທ່ານ Anthony Scaramucci ນັກ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະ​ອະດີດ​ຜູ້​ຈັດການ​ກອງ​ທຶນການ​
ລົງທຶນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ດ້ານ​ສື່ສານ​ຄົມມະນາຄົມ​ໂດຍ​ປະ
ທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ທ່ານ Sean Spicer ​ເລຂາ​ດ້ານ​ການ​ຂ່າວ
​ແລະ​ຮັກສາ​ການ ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ດ້ານ​ສື່ສານ​ຄົມມະນາຄົ ມຍື່ນໃບ​ລາ​ອອກ ​ໃນ​ທັນທີ
ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຈະ​ເລີ້ມມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ ໃນ​ເດືອນ​ໜ້ານີ້.

​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ທາງ Twitter ນັ້ນ ທ່ານ Spicer ​ເວົ້າວ່າ “ນັບ​ວ່າ ​ເປັນ​ກຽດ​ແລະສິດ​
ພິ​ເສດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ແລະປະ​ເທດ​ທີ່ມະ
ຫັດສະຈັນ​ນີ້. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ສິງຫາ.”

New press secretary

ທ່ານ​ນາງ Sarah Huckabee Sanders ທີ່​ໄດ້​ປາກົດ​ໂຕ​ ເກືອບ​ວ່າ​ເປັນ​ປະຈຳ​ທີ່​
ຫ້ອງ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ ​ໃນ​ໄລຍະ​ສອງ​ສາມ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ ໂດຍ​ທ່ານ Scaramucci ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ແທນ​ທ່ານ Spicer ​ເປັນ​ເລຂາ​ດ້ານການ​ຂ່າວ.

ທ່ານ Spicer ຊຶ່ງ​ຍັງ​ຮັກສາ​ການ​ເປັນ​ຜູ້ອຳນວຍການສື່ສານ​ຄົມມະນາຄົມ​ທັງກ່ອນ​
ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ Mike Dubke ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງດັ່ງກ່າວ​ແບບ​ຂ້ອນ​ຂ້າງຄຸມ​ເຄືອ
ເປັນ​ເວລາ​ປະມານ 2 ​ເດືອນ.

ທ່ານ Scaramucci ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີໃນ​ວົງ​ການ​ຫາ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ພັກ​ຣີພັບ​ບລີ​
ກັນ ​ແລະ​ໄດ້ເຫັນ​ອອກ​ໂທລະພາບ​ເລື້ອຍໆ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ ການ​ໂຄສະນາ​ຫາສຽງ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ ປີ 2016 ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜູນ ຜູ້​ສະໝັກ​ປະທານາທິບໍດີ​ ຂອງ​ພັກຣີພັບ
​ບລີ ​ກັນ​ຄົນ​ອື່ນໆ ກ່ອນ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ແກ່​ທ່ານ​ທຣຳ.

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ເຫລົ່ານັ້ນ ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ​
ທ່ານ Scaramucci ​ເອີ້ນທ່ານ​ທຣຳວ່າ “hack politician.”

​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງກ່າວ ຜູ້ອຳນວຍການ​ສື່ສານ​ຄົມ
ມະນາຄົມ​ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ຖືກ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໃໝ່ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ໄດ້
“ຍົກ​ເອົາ​ເລື່ອງ​ນີ້ຂຶ້ນມາເວົ້າ​ໃນ​ທຸກ 15 ວິນາທີ.”

ທ່ານ Scaramucci ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ
ກ່າວ ​ໂດຍ​ເວົ້າວ່າ ມັນ​ເປັນຄວາມ​ຜິດພາດ​ຍ້ອນ​ທ່ານ​ບໍ່​ມີ​ປະສົບ​ພະກາ​ນ​ໃນ​ດ້ານ
ການ​ເມືອງ.

ທ່ານ Scaramucci ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ປະທານາທິບໍດີ ຖ້າ​ທ່ານ​ຟັງ​ຢູ່ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ
​ຂະມາ​ໂທດ ​ເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ຄັ້ງທີ 50 ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປແບບ​ນັ້ນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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