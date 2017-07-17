ປະຊາຊົນ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນເຫດນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ທີ່ລັດ ອາຣິໂຊນາ

ປະຊາຊົນ 9 ຄົນໄດ້ຈົມນໍ້າຕາຍ ແລະ ເດັກຊາຍໄວລຸ້ນຄົນໜຶ່ງໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປ ຫຼັງ
ຈາກນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ໄດ້ພັດຖ້ວມສະຖານທີ່ລອຍນໍ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ໃນແມ່
ນໍ້າແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດ ອາຣິໂຊນາ, ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ນໍ້າຖ້ວມໄດ້ພັດຜ່ານຮ່ອມພູຂອງແມ່ນໍ້າ Verde ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ Tonto, ຕັ້ງ
ຢູ່ປະມານ 145 ກິໂລແມັດ ໄປທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນ ຟີນິກສ
ໃນຕອນແລງວັນເສົາທີຜ່່ານມາ.
ມັນບໍ່ມີສັນຍານເຕືອນໄພ ກ່ອນທີ່ກຳແພງນໍ້າໄດ້ພັດເຂົ້າໃສ່ພວກຄົນທີ່ກຳລັງລອຍນໍ້າຢູ່
ນັ້ນ.
ທ່ານ Ron Sattlemaier ຫົວໜ້າດັບເພີງ ແລະ ການແພດປະຈຳເມືອງຢູ່ອ້ອມນໍ້າຕົກ
Water Wheel ຂອງລັດ ອາຣິໂຊນາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນ, ພວກ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງດັງ, ຢູ່ເທິງຫົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ.”
ພວກນັກກູ້ໄພ ສາມາດກອບກູ້ສົບມາໄດ້ 3 ສົບໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອີກ 6 ສົບ
ເພີ່ມຕື່ມໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໃນເວລາດຽວກັນພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ເດັກຊາຍ
ອາຍຸ 13 ປີຄົນໜຶ່ງຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່.
ຜູ້ໃຫຍ່ 4 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນໄດ້ຈົມນໍ້າຕາຍ. ໜັງສືພິມ Arizona Republic
ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຈຸດເກີດເຫດເຊື່ອວ່າ ທຸກຄົນແມ່ນສະມາຊິກຂອງຄະນາ
ຍາດດຽວກັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ນໍ້າຝົນສູງເຖິງ 4 ຊັງຕີແມັດຈາກຝົນຟ້າຄະນອງ
ໜັກ ໄດ້ຕົກໃນລະຫວ່າງ 1 ຊົ່ວໂມງໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ຕົ້ນແມ່ນໍ້າປະມານ 14 ກິໂລ
ແມັດຫ່າງອອກໄປ. ນໍ້າຈາກພາຍຸ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ, ຂະຫຍາຍຂຶ້ນໂດຍຊາກຫັກ
ພັງຈາກໄຟໄໝ້ປ່າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແລະ ໄດ້ພັດໄປຮອດຮ່ອມພູແຄບ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນ
ໄດ້ໄປພັກອາໄສ ຈາກອາກາດຂອງລະດູຮ້ອນ. ແມ່ນໍ້າໄດ້ລົ້ນອອກຈາກຕາຫຼິ່ງຂອງມັນ
ແລະ ໄປຖ້ວມພວກຜູ້ຄົນທີ່ກຳລັງລອຍນໍ້າຢູ່.
ໜຶ່ງໃນຜູ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍທຳອິດໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຄົນໜຶ່ງວ່າ ກຳແພງນໍ້າສີດຳສູງເກືອບ
2 ແມັດ ແລະ ກວ້າງກວ່າ 10 ແມັດໄດ້ໄຫຼພັດຜ່ານຮ່ອມພູແຄບ ເກືອບ 80 ກິໂລແມັດຕໍ່
ຊົ່ວໂມງ.
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