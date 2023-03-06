ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກາວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົນພວມຊອກຄົ້ນຫາເຈັດຄົນ ທີ່ຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກເຮືອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼົ້ມແລະມີລາຍງານວ່າຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳນອກແຄມຝັ່ງຂອງເກາະເຊັນກາກຸທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງກໍອ້າງກຳມະສິດໂດຍຈີນເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ເຮືອທີ່ຫຼົ້ມໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້ແມ່ນລ່ອງລອຍຢູ່ເຂດນ່ານນ້ຳທາງເໜືອຂອງໝູ່ເກາະທີ່ກຳປັ່ນລາດຕະເວັນຂອງກອງທັບເຮືອຍີ່ປຸ່ນພວມປະຕິບັດງານຢູ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄກສຸເກະ ນາກາໂອະ ໂຄສົກຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຍີ່ປຸ່ນ ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ແມ່ນເປັນຄົນໄຕ້ຫວັນຜູ້ນຶ່ງ ແລະອິນໂດເນເຊຍ 6 ຄົນ.
“ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຄົ້ນຫາໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວດ້ວຍກຳປັ່ນລາດຕະເວນ ແລະເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃນຕອນເຊົ້າ 1:30 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງມື້ວັນອາທິດ” ຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງກຳລັງປ້ອງກັນໂຕ ໂຄສົກກ່າວ.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນຍີ່ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ເຮືອລຳນີ້ເປັນຂອງໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງເຮືອ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມັນ “ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຮືອປະມົງ.”
ທ່ານນາກາໂອະກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດຕໍ່ໝູ່ເກາະນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ປັກກິ່ງເອີ້ນໝູ່ເກາະທີ່ບໍ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ດຽວຢູ.