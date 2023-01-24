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ວັນອັງຄານ, 24 ມັງກອນ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈັດ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ກັນ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ ​ຂອງ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

  • ວີໂອເອ
ສາຍ​ຢາງ​ກັນ​ທາງ​ຕຳຫຼວດ ຖືກ​ເນັ່ງ​ຢູ່​ໃກ້​ຈຸດ​ເກີດ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຍິງ​ກັນ, ເມືອງ ຮາ​ຟ ມູນ ເບ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, 23 ມັງ​ກອນ 2023.

ຕຳຫຼວ​ດ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລໍ​ຟໍ​ເນຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ 7 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ໃນ​ເຫດ​ການ​ຍິງ​ກັນ ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັນ​ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກະ​ສິ​ກຳສອງ​ແຫ່ງ.

ການ​ຍິງ​ກັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເມືອງ ຮາ​ຟ ມູນ ເບ (Half Moon Bay) ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນ ແຊນ ແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ວ່າ 4 ຄົນ​ຖືກ​ພົບ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ຄົນ​ທີ​ຫ້າ​ມີບາດ​ແຜ​ຖືກ​ ປືນຍິງຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ 3 ຄົນ​ຖືກ​ພົບ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ທີ​ສອງຫຼາຍ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ອອກ​ໄປ​.

ຜູ້​ກຳ​ກັບ​ການ​ຕຳຫຼວດ​ເມືອງ ແຊນ ມາ​ເຕ​ໂອ ທ່ານນາງ ຄ​ຣິ​ສ​ຕີ​ນາ ຄໍ​ປັ​ສ (Christina Corpus) ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ມື​ປືນ​ວ່າ​ທ້າວ ຊຸນ​ລີ ສາວ (Chunli Zhao) ອາ​ຍຸ 67 ປີ, ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ນຶ່ງ​ໃນ​ສອງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ການ​ຍິງ​ກັນ​ນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຈັບ ຫຼັງ​ຈາກ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດ​ໄປ​ປ້ອມຫຼວດ ເພື່ອມອບ​ຕົວ​ລາວ​ເອງ. ອາ​ວຸດ​ແມ່ນ​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ລົດ.

ທ່ານ​ນາງ ຄ​ຣິ​ສ​ຕີ​ນາ ຄໍ​ປັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ, ແຕ່​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ລັດ ທ່ານ ຈອ​ສ ເບັກ​ເກີ (Josh Becker), ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ໄດ້​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຊຸມ​ຊົນ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່ “ເປັນ​ກຸ່ມ​ຕິດ​ແໜ້ນ” ຫຼາຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ແລະ ເປັນ​ຫຍັງ, ແຕ່​ມັນ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ເປັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ.”

ການ​ຍິງ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໃນ​ເມືອງ ມອນ​ເຕ​ຣີ ພາກ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ 11 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ອີກ 9 ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ.

ຜູ້​ປົ​ກ​ຄອງ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ ແກວິນ ນິວ​ຊຳ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ການ​ຍິງ​ກັນ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ​ຕໍ່​ໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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