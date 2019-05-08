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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນຶ່ງ​ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 8 ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ການ​ຍິງ​ກັນ ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ ລັດໂຄ​ໂລ​ຣາ​ໂດ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ພວກ​ນັກ​ຮຽນ​ອອກ​ຈາກ​ລົດ​ເມ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສູນ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ພໍ້​ກັບ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ໂຮງ​ຮຽນ Highlands Ranch, ລັດ ໂຄ​ໂລ​ຣາ​ໂດ. 7 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ລັດ ໂຄ​ໂລ​ຣາ​ໂດ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເວົ້າ​ວ່າ
ນັກຮຽນຊາຍສອງຄົນທີ່ພົກພາປືນສັ້ນ ໄດ້ສັງຫານເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຄົນນຶ່ງ ແລະ ບາດ
ເຈັບອີກ 8 ຄົນໃນການໂຈມຕີທີ່ໂຮງຮຽນລັດແຫ່ງນຶ່ງ.

ການ​ຍິງ​ກັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສອງ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ຕ່າງ​ກັນ ​ຂອງ​ໂຮງ​ຮຽນ STEM Highland
Ranch, ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງເມືອງຫຼວງ ນະຄອນ ເດັນເວີ.

ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການຕຳຫຼວດ​ປະ​ຈຳ​ເມືອງ ດັກ​ກ​ລາ​ສ ທ່ານ ໂທ​ນີ ສ​ເປີ​ລັອກ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ
ນັກຂ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ໄປຮອດໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຫຼັງ
ຈາກມີລາຍງານການຍິງກັນ, ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສອງຄົນຫຼັງຈາກ
ການຕໍ່ສູ້ດີ້ນຮົນ.

ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ມີ​ອາ​ຍຸ 18 ປີ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ແມ່ນ​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ. ທ່ານ
ສເປີລັອກ ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກສອງຄົນນັ້ນມາກ່ອນ.

ບັນ​ດາ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ໄດ້​ຟ້າວ​ໄປ​ໂຮງ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວຫຼັງ​ຈາກ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​
ຍິງກັນນັ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປສູນເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອຮັບເອົາລູກຂອງເຂົາເຈົ້າຜູ້
ທີ່ຖືກລົດເມຂົນສົ່ງໄປ ຫຼັງຈາກໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກໂຮງຮຽນ.

ນາງ ຊາ​ຣາ ມາກ​ສ໌ ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ຂອງນັກ​ຮຽນໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP ວ່າ “ລູກ​ຂອງ​
ຂ້າພະເຈົ້າທັງສາມຄົນໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ STEM ນັ້ນ ແລະ ເມື່ອເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນ
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ແລະ ພວກລູກໆຂອງເຈົ້າສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າລີ້ຢູ່ກ້ອງໂຕະ
ແລະ ມີລູກປືນຍິງຖືກປ່ອງຢ້ຽມຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆໄປຕຳປ່ອງຢ້ຽມຂອງເຂົາ
ເຈົ້ານັ້ນ, ມັນເປັນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ.”

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ທ່ານ ຈາ​ເຣັດ ໂພລິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຫົວ​ອົກ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ຊາວ​ ໂຄ​ໂລ​ຣາ​ໂດ
ທຸກຄົນແມ່ນຢູ່ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.”

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ສຳ​ລັບ​ຊຸມ​ຊົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າທຳການສືບສວນສອບສວນການ
ໂຈມຕີນັ້ນ.

ໂຄ​ສົກ ທ່ານນາງ ຈູດ ເດຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຂໍສູດ​ມົນ​ພາ​ວະ​ນາ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ,
ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຍິງກັນໃນມື້ນີ້. ໜ້າເສົາສະ
ຫຼົດໃຈ, ຊຸມຊົນນີ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມມັນ ຮູ້ກັນເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄຽດຊັງ
ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເປັນຕາຢ້ານນີ້.”

ໂຮງ​ຮຽນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ມານ 10 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຫ່າງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນວັນ​ອັງ​ຄ​ານ
ວານນີ້ ແມ່ນຈຸດເກີດເຫດຂອງການໂຈມຕີໂຮງຮຽນ ໃນປີ 1999 ບ່ອນທີ່ນັກຮຽນສອງ
ຄົນໄດ້ສັງຫານ 13 ຄົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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