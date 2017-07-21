ທ່ານ Sessions ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ລາອອກ ຈາກ ລມຕ ກະຊວງຍຸຕິທຳ

ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜຸນທີ່ບໍ່ຄອຍກະຕືລື
ລົ້ນປານໃດ ແກ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ໄອຍະການພິເສດ ຊຶ່ງກຳລັງສືບສວນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ ອາດຈະຖືກປົດໃນທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ຮອງໂຄສົກ ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ
“ປະທານາທິບໍດີຮູ້ສຶກເສຍໃຈໃນການຕັດສິນໃຈ” ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ
ທ່ານ Jeff Sessions ທີ່ຂໍຖອນໂຕ ຈາກການສືບສວນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຣັດເຊຍ.
ເມື່ອມີການຖາມຕື່ມ ກ່ຽວກັບວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນໂຕທ່ານ
Sessions ຫຼືບໍ່ ໂຄສົກກ່າວຕອບວ່າ “ຈະແຈ້ງທ່ານຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢູ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງ
ນັ້ນຜູ້ກ່ຽວຄົງຈະບໍ່ໄດ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ.”
ເບິ່ງ ທ່ານ Sessions ເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຕໍ່ໄປ.
ແຕ່ພວກທີ່ຢູ່ນອກວົງການລັດຖະບານຈຳນວນນຶ່ງຊ້ຳພັດມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງໄປ.
ທ່ານ William Galston ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບເລື່ອງລັດຖະບານຂອງ
ສະຖາບັນ Brooking ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳຕໍ່ໜັງສືພິມ New York Times ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາໄດ້ແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ສູນເສຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃນໂຕລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳແລ້ວ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມ
ວ່າ “ຖ້ານັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກຫລັງຈາກນັ້ນ ທ່ານອາດຈະພິຈາລະນາ ຕັ້ງຄົນໃໝ່
ແທນທ່ານ Sessions. ເຖິງແມ່ນ ນັ້ນອາດຈະເປັນ ການປົດບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນຜູ້ສະ
ໜັບສະໜຸນກ່ອນໝູ່ໝົດ ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ ແລະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານທີ່ສຸດແລະເປັນບຸກ
ຄົນທີ່ຊ່ອຍທ່ານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ຊຶ່ງບາງທີອາດເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານ
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ສຸດ.”
ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນມື້ກ່ອນນັ້ນທ່ານທຣຳກ່າວ
ຕໍ່ໜັງສືພິມ New York Times ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Sessionsເດັດຂາດ ຖ້າ
ທ່ານຮູ້ວ່າ ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດອາລາບາມາທ່ານນີ້ຈະຖອນຕົວກ່ຽວກັບ
ການສືບສວນເລື່ອງຣັດເຊຍ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບການຂ້າມເສັ້ນແດງ
ຖ້າໄອຍະການພິເສດ ທີ່ສືບສວນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຣັດເຊຍ ທ່ານ Robert Mueller ສືບ
ສວນເບິ່ງການເງິນຂອງທ່ານທຣຳ.
ອົງການຂ່າວ Bloomberg ລາຍງານວ່າ ທ່ານ Mueller ໄດ້ຂະຫຍາຍ ການສືບສວນ
ຂອງທ່ານເຂົ້າໄປໃນເລື່ອງນີ້ແທ້ ຄືພວມກວດກາໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງເບິ່ງການ
ໂອນເງິນຕ່າງໆທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດທ່ານທຣຳຕະຫຼອດທັງຂອງພວກເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຂອງທ່ານນຳດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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