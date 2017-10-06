ທ່ານ Sessions ກ່າວວ່າ ພວກປ່ຽນເພດ ຈະບໍ່ຖືກຄຸ້ມກັນ ໂດຍກົດໝາຍ ຈຳແນກກີດກັນ ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານ
ນີ້ວ່າ ຄົນທີ່ປ່ຽນເພດຈະບໍ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສິດທິພົນລະເມືອງຂອງ
ລັດຖະບານກາງ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຈຳແນກກີດກັນ ຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ຢູ່ໃນບັນທຶກສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປຫາບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ທ່ານ Sessions
ໄດ້ຂຽນວ່າ ນັ້ນເປັນເລື່ອງ “ກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍ” ທີ່ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິພົນ
ລະເມືອງປີ 1964 ບໍ່ໄດ້ກວມໄປເຖິງ ລັກສະນະການ ລະບຸທາງເພດ. ການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນການຈຳແນກກີດກັນ ທີ່ອີງໃສ່ ເຊື້ອຊາດ ຜີວພັນ ສາສະໜາ ເພດ ຫລື ແຫຼ່ງກຳເນີດທີ່ມາ.
ລັດຖະບານ ປະທານາທິບໍດີ Obama ໄດ້ຕັດວ່າ ຄຳວ່າ “ເພດ” ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້
ກັບການລະບຸທາງເພດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສິດທິພົນລະເມືອງ.
ແຕ່ທ່ານ Sessions ຂຽນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຄຳວ່າ “ເພດ” ສາມາດນຳນຳໃຊ້ໄດ້
ແຕ່ກັບ “ການເປັນຜູ້ຊາຍ ຫລືແມ່ຍິງ ໂດຍກຳເນີດ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດາໄອຍະການ
ສະຫະລັດ ຄວນວາງໂຕເປັນກາງໃນຄະດີສິດທິພົນລະເມືອງ ຂອງລັດຖະບານກາງທີ່
ພົວພັນກັບການຈຳແນກກີດກັນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ແຕ່ທ່ານ Sessions ກ່າວວ່າ ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ມີການຈຳແນກກີດກັນແຕ່ຢ່າງໃດ
ເລີຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ກະຊວງຍຸຕິທຳຕ້ອງ ແລະຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ກຽດສັກສີ ແກ່
ຂອງທຸກໆຄົນ ຮວມທັງບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ປ່ຽນເພດ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິພົນລະເມືອງ ຮ້ອງການຕັດສິນໃຈ ຂອງທ່ານ Sessions ວ່າເປັນໂຕຢ່າງອີກອັນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣໍາທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມ
ສຳຄັນ ແກ່ສິດທິຂອງພວກຮັກຮ່ວມເພດແລະພວກປ່ຽນເພດ ຫລື LGBT.
ທ່ານ James Esseks ຈາກສະຫະພັນປົກປ້ອງເສລີພາບພົນລະເຮືອນອາເມ ຣິກັນ
ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ເປັນຈຸດຕໍ່າອີກເທື່ອນຶ່ງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ມີຄວາມໂຫດ ຮ້າຍຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງໃນການເປັນປໍລະປັກ ກັບປະຊາຄົມ LGBT ແລະໂດຍສະເພາະບໍ່ມີຄວາມສາ ມາດປະຕິບັດຕໍ່ຄົນປ່ຽນເພດ ດ້ວຍກຽດສັກສີແລະພື້ນຖານ ການໃຫ້ຄວາມນັບຖື.”
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຍັງໄດ້ສະເໜີຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ພວກປ່ຽນເພດ ຮັບ
ໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບ ແລະຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານ Obama ທີ່ອະ
ນຸຍາດໃຫ້ພວກນັກຮຽນໃຊ້ຫ້ອງນໍ້າອີງຕາມລັກສະນະທາງເພດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
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