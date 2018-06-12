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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານແຊັສ​ສັນ ​​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ເພື່ອຈຳກັດ ​​ພວກທີ່ມີສິດ ໃນການ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ ຢູ່ ສຫລ

ລັດຖະມົນກະຊວງຕີ​ຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ​ແຈັຟ ​ແຊັສ​ສັນ.

ລັດຖະມົນກະຊວງຕີ​ຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ​ແຈັຟ ​ແຊັສ​ສັນ ​ໄດ້ທຳການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຕໍ່ການ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຂອງບັນດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກຄວາມຮຸນ​ແຮງໃນຄອບຄົວ ​ແລະ​ແກັ່ງອັນທະພານ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ການ​ຄວາມ​ໝາຍການຂໍ​ການ​ລີ້​ໄພແຄບລົງ ​ແລະ​ອາດຂັດຂວາງ​ບໍ່ໃຫ້​ຫຼາຍສິບ
​ພັນ​ຄົນໄດ້​ຮັບການຂໍລີ້ໄພ.

ລັດຖະມົນ​ກະຊວງຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ ​ແຊັສ​ສັນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ໄດ້​ຕັດສິນ​ຄະ​ດີ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ແມ່ຍິງຊາວແອລ​ຊາລວາ​ດໍ ຮູ້​ພຽງ​ແຕ່ຊື່ຫຍໍ້ ​ຢູ່​ໃນ​ເອກ​ກະສາ​ນ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ວ່າ ນາງ
ເອ.ບີ.

ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະຫະລັດ ນາງ​ເອ. ບີ ​ໄດ້ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ເມື່ອສີ່​ປີ​ກ່ອນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຂົ່ມ
ຂືນ ​ແລະທຸບ​ຕີ​ໂດຍ ​ອະດີດ​ສາມີ​ຂອງ​ນາງ ​ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ.

ທ່ານ​ແຊັສສັນ ​ໄດ້ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ເປັນການສ່ວນ​ໂຕ​ໃນ​ຄະດີຂອງ​ນາງ ຊຶ່ງເປັນ ສິ່ງທີ່ທ່ານ
ໄດ້ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ປ​ະຕິ​ບັດ ​ເພາະວ່າ​ສານ​ກວດຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ ​ການຄວບຄຸມ
ຂອງ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ. ລັດຖະມົນຕີ​ຍຸຕິແຊັສສັນ​ທຳ ໄດ້​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ຄະດີນີ້​ເພື່ອ​ປ່ຽນ
ແປງ​ໃຫ້ເປັນ​ກົດໝາຍໂຕ​ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທີ່​ໄດ້​ຕັດ ສິນ​ໂດຍ​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ອຸທອນ​ຄົນ
​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

ຢູ່​ໃນ​ຄະດີ​ດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ​ໄດ້​ລົບລ້າງການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການ ​ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ
ຄືນ​ຄະດີ​ຂອງ​ນາງ​ເອ. ບີ ໃຫ້ “ແກ່ໄອຍະການຄົນເຂົ້າເມືອງເພື່ອດຳເນີນ ການຕໍ່ໄປເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄອງກັບແນວຄິດດັ່ງກ່າວ.”

ທ່ານແຊັສສັນໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ຄວາມຈິງທັງ
ໝົດທີ່ປະເທດອາດມີບັນຫານະໂຍບາຍຢ່າງເປັນຜົນຕໍ່ການກະທຳຜິດໂດຍສະເພາະ ຫຼືປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະ ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ເຄາຮ້າຍ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງ
ເພື່ອລີ້ໄພໄດ້.”

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ເພື່ອຈະມີສິດໃນການຂໍລີ້ໄພໂດຍການ ຂຽນວ່າ “ກຸ່ມສັງ ຄົມໃດນຶ່ງ ຕ້ອງຢູ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະປາດສະຈາກໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ອ້າງຢູ່ໃນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພ.”
ກົດໝາຍສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຂໍ້ລີ້ໄພອາດມອບໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນ
ການເປັນສະມາຊິກຢູ່ໃນ “ກຸ່ມສັງຄົມໃດນຶ່ງໂດຍສະເພາະ.”


ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ທ່ານແຊັສສັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິຫານທົບທວນຄົນເຂົ້າເມືອງ
ວ່າ ທ່ານຈະ “ຟຶ້ນຟູຫລັກຂອງການຂໍລີ້ໄພ ແລະຫລັກການທີ່ມີມາ ຍາວນານຂອງກົດ
ໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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