ລັດຖະມົນກະຊວງຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ການຂໍລີ້ໄພຂອງບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະແກັ່ງອັນທະພານ ເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ການຄວາມໝາຍການຂໍການລີ້ໄພແຄບລົງ ແລະອາດຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຫຼາຍສິບ
ພັນຄົນໄດ້ຮັບການຂໍລີ້ໄພ.
ລັດຖະມົນກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ແຊັສສັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ຕັດສິນຄະດີນຶ່ງທີ່ເປັນແມ່ຍິງຊາວແອລຊາລວາດໍ ຮູ້ພຽງແຕ່ຊື່ຫຍໍ້ ຢູ່ໃນເອກກະສານ ຄົນເຂົ້າເມືອງວ່າ ນາງ
ເອ.ບີ.
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ນາງເອ. ບີ ໄດ້ຂໍລີ້ໄພເມື່ອສີ່ປີກ່ອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຂົ່ມ
ຂືນ ແລະທຸບຕີໂດຍ ອະດີດສາມີຂອງນາງ ມາເປັນເວລາກວ່ານຶ່ງທົດສະວັດ.
ທ່ານແຊັສສັນ ໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງເປັນການສ່ວນໂຕໃນຄະດີຂອງນາງ ຊຶ່ງເປັນ ສິ່ງທີ່ທ່ານ
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດ ເພາະວ່າສານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄວບຄຸມ
ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ. ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິແຊັສສັນທຳ ໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງໃນຄະດີນີ້ເພື່ອປ່ຽນ
ແປງໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໂຕຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທີ່ໄດ້ຕັດ ສິນໂດຍຄະນະກຳມະການອຸທອນຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ.
ຢູ່ໃນຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານໄດ້ລົບລ້າງການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະໄດ້ສົ່ງ
ຄືນຄະດີຂອງນາງເອ. ບີ ໃຫ້ “ແກ່ໄອຍະການຄົນເຂົ້າເມືອງເພື່ອດຳເນີນ ການຕໍ່ໄປເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄອງກັບແນວຄິດດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານແຊັສສັນໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ຄວາມຈິງທັງ
ໝົດທີ່ປະເທດອາດມີບັນຫານະໂຍບາຍຢ່າງເປັນຜົນຕໍ່ການກະທຳຜິດໂດຍສະເພາະ ຫຼືປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະ ທີ່ອາດຈະເປັນຜູ້ເຄາຮ້າຍ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ ໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງ
ເພື່ອລີ້ໄພໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ເພື່ອຈະມີສິດໃນການຂໍລີ້ໄພໂດຍການ ຂຽນວ່າ “ກຸ່ມສັງ ຄົມໃດນຶ່ງ ຕ້ອງຢູ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະປາດສະຈາກໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ອ້າງຢູ່ໃນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພ.”
ກົດໝາຍສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຂໍ້ລີ້ໄພອາດມອບໃຫ້ແກ່ສ່ວນບຸຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນ
ການເປັນສະມາຊິກຢູ່ໃນ “ກຸ່ມສັງຄົມໃດນຶ່ງໂດຍສະເພາະ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນ ທ່ານແຊັສສັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິຫານທົບທວນຄົນເຂົ້າເມືອງ
ວ່າ ທ່ານຈະ “ຟຶ້ນຟູຫລັກຂອງການຂໍລີ້ໄພ ແລະຫລັກການທີ່ມີມາ ຍາວນານຂອງກົດ
ໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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