ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທະ​ຫານ ສະ​ຫະ​ລັດ ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ກວດ​ກາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ການ​ໂຈມ​ຕີມໃນ​ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເມືອງ ບາ​ກ​ຣາມ, ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ, ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ. 11 ທັນ​ວາ, 2019. REUTERS/Mohammad Ismail

ກອງ​ທັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ຮົບ​ໃນປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້.

ໃນ​ການ​ປະ​ກາດ​ນັ້ນ, ກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖານ​ທີ່ ແລະ ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ແນວ​ໃດ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ອ້າງ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂວງ ຄັນ​ດຸ​ສ ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ທະ​ຫານ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ຂ້າງ​ທາງ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຮ່ວມ​ກັນ ຢູ່​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໃນ​ເມືອງ ຈາ ດາ​ຣາ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ຄ​ວບ​ຄຸມ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເມືອງ ຈາ ດາ​ຣາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຄວບ​ຄຸມ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ເມືອງນັ້ນ. ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ​ໃນຫຼາຍ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ ຄັນ​ດຸ​ສ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຕົກ​ເປັນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄລ​ຍະ​ສັ້ນໆ​ສອງ​ຄັ້ງ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ອ້າງວ່າ ທະ​ຫານ ສະ​ຫະ​ລັດ ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ພ້ອມ​ກັບ​ທະ​ຫານ ກອມ​ມັງ​ໂດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ສາ​ຫັດ​ໃນ​ເຫດ​ການ​ລະ​ເບີດ​ນັ້ນ. ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ​ ແມ່ນ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນຈາກ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະຫຼະ ແລະ ມັກ​ຈະເວົ້າເກີນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ທະ​ຫານ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ປີນີ້​ໃນ​ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 19 ຄົນ.

ສົງ​ຄາມ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ມາ​ໄດ້ 18 ປີ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ສົງ​ຄາ​ມ​ທີ່​ຍາວ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ນັ້ນ, ມີ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເສຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເກືອບ ນຶ່ງ​ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາ ແລະ ທະ​ຫານ ສະ​ຫະ​ລັດ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ປະ​ມານ 2,300 ຄົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG