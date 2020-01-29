ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະທອງແດງຢູ່ບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ເພີ້ມການລົງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ສຳປະທານ ໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະທອງແດງຕໍ່ໄປອີກ 10 ປີ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຜະລິດຄຳແທ່ງໃຫ້ໄດ້ 2 ແສນອອນຕໍ່ປີ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ຈຳກັດ, ຜູ້ລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະທອງແດງຢູ່ບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ, ໃນເຂດເມືອງວິລະບຸລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດມີແຜນການຈະເພີ້ມການລົງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສຳປະທານໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະທອງແດງ ຕໍ່ໄປອີກ 10 ປີ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຈະໄດ້ຢຸດການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳ ເນື່ອງຈາກປະລິມານແຮ່ຄຳເຫລືອໜ້ອຍ ແລະບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບ ການລົງທຶນ ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວກໍຕາມ. ຫາກແຕ່ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້ ກໍເຊື່ອວ່າຈະສາມາດຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳແທ່ງໄດ້ເຖິງ 200,000 ອອນ ຕໍ່ປີ.
ໂດຍບໍ່ແຮ່ເຊໂປນໄດ້ເລີ້ມການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດຄຳໃນປີ 2003 ແລະທອງແດງໃນປີ 2005 ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກໍສາມາດຜະລິດແຮ່ທາດໄດ້ຫລຸດລົງນັບມື້ ແລະກໍໄດ້ຢຸດການຜະລິດຄຳໃນທ້າຍປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອພຽງການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດທອງແດງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທີ່ໃນປີ 2019 ກໍສາມາດຜະລິດທອງແດງໄດ້ພຽງ 72,000 ໂຕນ ຈາກທີ່ເຄີຍຜະລິດໄດ້ຫລາຍກວ່າ 150,000 ໂຕນຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍວ່າ ບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ຈະຢຸດການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດທອງແຜ່ນໃນທ້າຍປີ 2020
ນີ້ ແຕ່ວ່າການເພີ້ມການລົງທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສຳປະທານດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໝາຍເຖິງການທີ່ບໍລິສັດຈະຍັງສືບຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນ ແລະຜະລິດທັງຄຳ ແລະທອງແດງຕໍ່ໄປອີກ 10 ປີ ເປັນຢ່າງໜ້ອນນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ ໃນຊ່ວງປີ 2003-2019 ບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ຈຳກັດຊຶ່ງເປັນຜູ້ລົງທຶນຈາກຈີນໄດ້ສົ່ງມອບພັນທະ ແລະອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວໃນມູນຄ່າລວມ 1,400 ລ້ານໂດລາ ແລະໄດ້ປະກອບສ່ວນຫລາຍກວ່າ 120 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດເມືອງວີລະບູລີ ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 14,000 ຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງວິສາຫະກິດຊຸມຊົນນັ້ນ ມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 32 ລ້ານ ໂດລາໃນປີ 2019 ແລະຈະເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຫລັງຈາກທີ່ມີການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສຳປະທານດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນບໍລິສັດກໍຍັງຈະມີການຈ້າງງານເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 3,000 ກວ່າຄົນໃນປັດຈຸບັນ ເປັນຫລາຍກວ່າ 10,000 ຄົນອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ຢືນຢັນ
ວ່າ ການສຳຫຼວດຫາແຫຼ່ງແຮ່ທາດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໄດ້ສຳຫຼວດພົບແຮ່ທາດ
ແລ້ວຫາຍກວ່າ 570 ແຫຼ່ງ ທີ່ກວາມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິໂລແມັດມົນທົນ
ຫຼືເກືອບ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທາງການລາວ ໄດ້ອະນຸ
ຍາດສຳປະທານໃຫ້ບໍລິສັດລາວ ແລະຕ່າງຊາດໄປແລ້ວ 649 ບໍລິສັດໃນ 942 ກິດຈະ
ການ ໃນນີ້ເປັນການອະນຸຍາດໂດຍຂັ້ນສູນກາງ 275 ບໍລິສັດໃນ 449 ກິດຈະການທີ່
ໄດ້ລົງທຶນຂຸດຄົ້ນໂຕຈິງແລ້ວ 79 ບໍລິສັດ ໃນ 141 ກິດຈະການ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີ ໄດ້
ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ:
“ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມານີ້ ລັດຖະບານໄດ້ເປີດກວ້າງ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້
ລົງທຶນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ສາມາດລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ໃນການພັດທະນາທາງ
ດ້ານອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ
ໄດ້ລົງທຶນແລ້ວ 275 ບໍລິສັດຊຶ່ງມີຢູ່ 449 ກິດຈະການຢູ່ໃນນີ້ ມີຂັ້ນຕອນໃນການສຳ
ປະທານຂຸດຄົ້ນ 79 ບໍລິສັດ ມີຢູ່ 141 ກິດຈະການ.”
ສ່ວນທີ່ເປັນການອະນຸຍາດສຳປະທານ ໂດຍຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນມີຢູ່ເຖິງ 374 ບໍລິສັດ ໃນ
493 ກິດຈະການ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍເປັນກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ທັ້ງນີ້ໂດຍບໍລິສັດ
ຈາກຈີນ ຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ລົງທຶນໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງ
ໃນປັດຈຸບັນກໍປາກົດວ່າ ບໍລິສັດຈາກຈີນ ໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແລ້ວ ເຖິງ 52 ກິດ
ຈະການ ສ່ວນອີກຫຼາຍກວ່າ 30 ກິດຈະການກຳລັງດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະຈັດທຳ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດສຳປະທານຂຸດຄົ້ນຈາກລັດຖະບານລາວຕໍ່ໄປ
ໂດຍສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ
ລາວກໍຄື ເໝືອງແຮ່ຢູ່ທີ່ເຊໂປນ ຂອງບໍລິສັດ Lane Xang Mineral ຈຳກັດຈາກຈີນ.
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