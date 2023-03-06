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ວັນຈັນ, 06 ມີນາ 2023
ເອເຊຍ

ໂຊລ ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ເປັນແຮງງານ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານພາກ ຈິນ ກ່າວປາໄສໃນລະຫວ່າງຖະແຫຼງການ ສໍາລັບການປະກາດແຜນການເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ພິພາດກ່ຽວກັບຄ່າຊົດເຊີຍຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ການຢຶດຄອງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ລະຫວ່າງປີ 1910-1945, ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2023.

ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດແຜນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ​ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນແຮງງານ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍຸຕິ “ວົງຈອນທີ່ຮ້າຍແຮງ” ໃນຄວາມສໍາພັນຂອງອໍານາດຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ ແລະເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັບ​ມື​ກັບອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.

ສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ມີຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ການປະກາດດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນທັນທີ, ແຕ່ກຸ່ມຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຕ້ອງການຄວາມຂໍໂທດໃດໆຈາກລັດຖະບານໂຕກຽວ ແລະຄ່າຊົດເຊີຍໃດໆຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫານີ້ໂດຍກົງ.

ລັດຖະບານໂຊລ ແລະລັດຖະບານໂຕກຽວ ໄດ້ເພີ້ມການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໄວວາ ເນື່ອງຈາກປະເຊີນໜ້າກັບການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກລັດຖະ ບານເກົາຫຼີເໜືອຂອງກິມ ຈົງ ອຶນ, ເຊິ່ງກໍາລັງທ້າທາຍຕໍ່ການລົງໂທດ ຂອງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.

ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັດການຊຸມນຸມປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ການປະກາດແຜນການຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນແຮງງານ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຢູ່ດ້ານນອກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2023.
ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ຈັດການຊຸມນຸມປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ການປະກາດແຜນການຊົດເຊີຍໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນແຮງງານ ໃນລະຫວ່າງສົງຄາມຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຢູ່ດ້ານນອກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ວັນທີ 6 ມີນາ 2023.

ແຕ່ຄວາມສໍາພັນຂອງລັດຖະບານໂຊລ ແລະລັດຖະບານໂຕກຽວ ແມ່ນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງມາຍາວນານ ເນື່ອງຈາກການປົກຄອງທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງລັດຖະບານໂຕກຽວ ໃນຍຸກອານານິຄົມຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ລະຫວ່າງປີ 1910-1945, ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການຂໍໂທດ ແລະຄ່າຊົດເຊີຍຕ່າງໆ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ຈາກນະຄອນຫຼວງໂຊລເປີດເຜີຍວ່າ ມີປະຊາຊົນຊາວເກົາຫຼີປະ ມານ 780 ພົນຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບດ້ວຍການເກນໃຫ້ໄປເປັນແຮງງານໂດຍຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງການຢຶດຄອງ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໃນຊ່ວງ 35 ປີ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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