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ວັນອັງຄານ, 27 ກັນຍາ 2022
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ໂຊ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ຈີນ ເລີ້ມ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄືນ

ແຟ້ມ - ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂ້າມ​ຂົ​ວ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢາ​ລູ (ຂວາ) ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕິດ​​ຂົວ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຈີນກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ທີ່​ເມືອງ​ດານ​ດົງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ກັນ​ຍາ 2017. ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ຈີນ ເລີ້ມ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄືນ​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາ​ມາ 5 ເດືອນ ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ກັນ​ຍາ 2022.

ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ແລະ​ຈີນ​ເລີ້ມ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄືນ​ອີກ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຢຸດ​ຊະ​ງັກ​ລົງ​ເປັນ​ເວ​ລາ 5 ເດືອນ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ພວມດີ້ນ​ຮົນ​ເພື່ອ​ຈະ​ຟື້ນ​ຟູ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຍ້ອນ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ອື່ນໆ​ອີກ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ການ​ເປີດ​ຄືນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ແບບ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ​ໄສ ໃນການ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໂຣກ​ລະ​ບາດໂຄວິດ-19 ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ມີ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຳ​ກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ເພື່ອ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ກະ​ຊວງ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ຊາດ​ຂອ​ງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ດູ​ແລ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລະ​ຫວ່າງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ກັບ​ຈີນ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຄືນ​ອີງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້. ໂຄ​ສົກ ໂຈ ຈຸງ​ຮູນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ດົນ​ປານ​ໃດ ແລະ​ມີ​ສິນ​ຄ້າ​ປະ​ເພດ​ໃດ​ແດ່​ຖືກ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປ​ນັ້​ນ ແມ່ນ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລໍ​ເບິ່ງ​ກັນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ຫວັງ ເວັນ​ບິນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ຖະແຫຼງ​ຂ່າວ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ວ່າ ຈີນ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຈະ​ເລີ້ມ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ຂ້າມ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຫົວ​ເມືອງ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ພວກ​ຕົນ “ອີງ​ຕາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ຂ້າມ​ແດນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ແລະ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ແບບ​ເປັນ​ມິດ. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທາງ​ການເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ເທື່ອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເລີ້ມ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ຂ້າມ​ແດນ.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ອົງ​ການ​ຂ່າວຢອນ​ຮັບ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ເຫັນ​ຂະ​ບວນ​ລົດ​ໄຟ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ມີ​ຫຼາຍກວ່າ 10 ຕູ້ ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ເມືອງ​ແດນ​ດົງ ໃນ​ເຂດຊາຍ​ແດນ​ຈີນ ແລະ​ຂ້າມ​ຂົວ​ລົດ​ໄຟ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ຊິນ​ນຸຍ​ຈູ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ກິມ ອິນ ຈຸງ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າອຸບ​ປະ​ໂພກ-ບໍ​ລິ​ໂພກ ອຸບ​ປະ​ກອນ​ກໍ່​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຊານ​ບ້ານ​ຊ່ອງ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ພຽງ​ຢາງ ແລະ​ໂຮງ​ງານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ສຳ​ລັບ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ທີ່​ສອກ​ຫຼີກ​ຫ່າງ​ໄກ ແລະ​ສິ່ງ​ອື່ນໆ​ອີກ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ລາວ ທີ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ລິມ ໂອນ ຈູ​ລ ອາ​ຈານ​ສອນ​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ໄກ​ຢູ່ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ກຸງ​ນາມ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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