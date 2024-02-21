ຄວາມສຳພັນທາງການທູດຂອງໂຊລ ກັບຮາວານາ ຖືກເບິ່ງວ່າເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງພຽງຢາງ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການພົວພັນທາງການທູດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ຂອງ ໂຊລ ກັບຮາວານາ ແມ່ນເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວທາງການທູດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ຊຶ່ງເບິ່ງວ່າຄິວບາ ເປັນປະເທດອ້າຍນ້ອງ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບຄິວບານັບແຕ່ປີ 1960, ແລະຄິວບາຍັງມີສະຖານທູດຢູ່ພຽງຢາງ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນທາງການທູດກັບຄິວບາມາເປັນເວລາ 65 ປີແລ້ວ, ແຕ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນດີກັບຄິວບາ ໃນການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເມື່ອຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດຂອງທັງສອງປະເທດໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ນິວຢອກໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ.
ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນທາງການທູດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກັບຄິວບາ.
ທ່ານແອເວັນສ ຣີແວຣ (Evans Revere) ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນການເຈລະຈາກັບເກົາຫລີເໜືອ ກ່າວວ່າ: ການສ້າງສາຍພົວພັນທາງການທູດຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ລະຫວ່າງ ເກົາ ຫຼີໃຕ້ ແລະຄິວບາ ຖືກເປັນຄວາມພ່າຍແພ້ທາງຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ດ້ານສັນຍາລັກສຳລັບເກົາຫຼີເໜືອ.”
ຊື່ທາງການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ. ເກົາຫຼີເໜືອມີຊື່ທາງການວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີ.
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