ມີຫິມະຕົກໜັກເປັນປະຫວັດການພາຍໃນເວລານຶ່ງວັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສຳລັບເດືອນທັນວາ ໃນຮອບ 40 ກວ່າປີ ແຕ່ກໍບໍ່ມີລາຍງານໃດໆກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດຮ້າຍແຮງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດຂອງປະເທດ ລາຍງານໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີຫິມະຕົກ 12.2 ຊັງຕີແມັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ໃນມື້ວັນເສົາຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການຕົກລົງມາ ຂອງຫິມະໜັກທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ປີ 1981 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ການຕົກລົງມາຂອງຫິມະທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ແລະແຫ່ງອື່ນໆໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຕິດຂັດໃນການຈະລາຈອນໄປມາ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດ ຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮ້າຍແຮງໃດໆ ທີ່ມີການພົວພັນກັບການຕົກລົງມາ ຂອງຫິມະ.
SEOUL, South Korea (AP) — The South Korean capital, Seoul, has received the biggest single-day snowfall recorded in December for more than 40 years, but there have been no reports of any deadly incidents. The country’s weather agency said Sunday that 12.2 centimeters (4.8 inches) of snow fell on Seoul the previous day, the heaviest since 1981. South Korea’s safety agency said that the snow in Seoul and other areas caused traffic congestion, but no snowfall-related deaths or injuries have been reported.