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ເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ມີທະຫານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ໂຕນໜີ ໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້

ທະຫານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ພາກັນແນມເບິ່ງໄປທາງເກົາຫຼີໃຕ້ ບ່ອນທີ່ ທະຫານໄດ້ໂຕນໜີ ໄປຍັງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2017, ທີ່ພັນມັນຈອມ ໃນເຂດປອດທະຫານ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 27 ພະຈິກ 2017.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດໃນນະຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ລ໌ ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​
ໄດ້​ໂຕນ​ໜີໄປ​ຍັງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຂ້າມເຂດ​ປອດ​ທະຫານເຂົ້າໄປ.

ທະຫານ “ຍົດຊັ້ນ​ຕ່ຳ” ຄົນດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ປາກົດ​ຕົວ​ຂຶ້ນມາຈາກ​ໝອກ​ໜາ ຕໍ່ໜ້າ​ປ້ອມຍາມ
ປະມານ 8 ​ໂມງ​ເຊົ້າ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ອີງຕາມລາຍ​ງານຂອງ​ໜັງສື​ພຶມຢອງ​ຮັບຂອງ​
ເກົາຫຼີ​ໃຕ້.​ກະຊວງ​ປ້ອງກັນປະ​ເທດ​ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍິງ​ປືນໃສ່​ ​ຈາກ​ພວກ
​ທະຫານ​ເກົາຫຼີ

​ເໜືອ​ໃນ​ເຫດ​ການ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ນີ້, ບໍ່​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ຕອນ​ທີ່
ທະຫານ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້ຂັບ​ລົດຈິບ​ຕາມ​ຖະໜົນ​ທີ່​ມີຕົ້ນ​ໄມ້ປູກ​ຕາມ​ແນວທາງ​ນັ້ນລົງມາ ​
ແລ້ວກໍແລ່ນ​ຂ້າມ​ເຂດ​ປອດ​ທະຫານ​ ຜ່ານຫ່າ​ລູກ​ກະສຸນ​ປືນ ຢ່າງ​ນ້ອຍ 40 ລູກ ຈາກ​ອະດີດສະຫາຍຂອງຕົນ. ລາວໄດ້ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢ່າງ​ນ້ອຍຈາກ​ລູກ​ກະສຸນ​ປືນ 5 ລູກ.

ຜູ້​ໂຕນ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ສາມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາຄະນະ
​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະ​ງົບ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຂດປອດ​ທະຫານ​ ທີ່​ໄດ້​ປະກອບ​ຂຶ້ນ​ໃນຊາຍ​ແດນ
ໃຫ້​ແກ່ພວກ​ທີ່​ລົບ​ໜີ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ເກົາຫຼີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສົງຄາມ​ເກົາຫຼີ​ ນັ້ນ ​ແລະ​ໄດ້​
ໃຊ້​ຕຶກ​ນັ້ນ​ເປັນທີ່ກຳ​ບັງ. ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ໄວ້​ໄດ້ ​ຈາກພວກທະຫານ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​
ແລະ​ຖືກ​ນຳ​ສົ່ງ​ໂຮງພະຍາບານ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລອາ​ຈຸ ໃນ​ເມືອງຊູ​ວອນ ​ໂດຍ​ທາງ
ເຮືອບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ​ຈາກກອງ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ​ ບ່ອນ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ການຜ່າຕັດ​
ຈາກບາດ​ແຜນັ້ນ. ​ເຊື່ອກັນ​ວ່າ ລາວ​ຍັງໄດ້ຮັບການຮັກສາ​ພະຍາບານ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

​ເຫດການ​ໃນ​ເ​ດືອນພະ​ຈິກ ​ແມ່ນເປັນການ​ຍິງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ເຂດ​ປອດ​ທະຫານ
ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 1984 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຕອນ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ໄດ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ນັ້ນ
ຕອນ​ທີ່​ຄົນສັນຊາດ​ໂຊ​ຫວຽດ ​ໄ​ດ້​ແລ່​ນຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ ຂອງ​ເຂດ​ປອດທະຫານ
ແລ່ນ​ຂ້າມຊາຍແດນມາຍັງເກົາຫຼີ​ໃຕ້.

ການ​ໂຕນໜີ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ຂອງທະຫານເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ​ຂ້າມ​ຊາຍ
​ແດນໃນ​ເຂດ​ປອດ​ທະຫານມາ ໃນ​ປີ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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