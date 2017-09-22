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ເກົາຫຼີເໜືອ ຂູ່ ຈະທົດລອງ ລະເບີດນິວເຄລຍ ຢູ່ ປາຊີຟິກ

ຮູບຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມຈົງອຸນ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ. (ວັນທີ​​ 22 ກັນຍາ 2017)

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ ສະ​ແດງ​ຮ່ອງຮອຍ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ວ່າ ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ຕົນ​ອາດ​ຈະ​ທົດ
​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ໄຮ​ໂດຣ​ເຈັນ ​ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊີ​ຟິກ ຫລັງ​ຈາກ​ກິມຈົງ​ອຸນຜູ້ນຳ​ຂອງ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່ຄຳ​ຂູ່ ແລະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ຂອງ​ປະ
ທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ດ້ວຍ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດ​ທີ່​ເທົ່າ​ໆ​ກັນ.

ອີງ​ຕາມ​ອົງການ​ຂ່າວ​ຢອນ​ຮັບ ຂອງ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້​ແລ້ວ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ Ri Yong Ho ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງ​ນີ້ຈະ​ເປັນ​
ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດທ່ານ ຕໍ່​ການ​ຂົ່ມຂູ່ ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳທີ່​ໄດ້
​ໃຫ້​ໄວ້​ ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາຊາດ ​ໃນຕົ້ນ
ອາທິດ​ນີ້ ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຢ່າງຮາບ​ຄາບ​ນັ້ນ.

ເບິ່ງຄຳປາໄສ ຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ຽວກັບ ທ່ານກິມຈົງອຸນ ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ

Trump Warns North Korean Leader: 'Rocket Man is on a Suicide Mission'
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ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທ​ດ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຢູ່​ນອກ​ກອງປະ
ຊຸມ​ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່ສະຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ມີ​ຂຶ້ນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ຫລັງ​ຈາກ​ກິມຈົງ​ອຸນ
ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳຈະ​ຊົດ​ໃຊ້​ ດ້ວຍ​ລາຄາ​ແພງ​ຕໍ່​ການ ຂົ່ມຂູ່
​ຂອງ​ທ່ານ. ທ່ານ Ri Yong Ho ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ ຕໍ່​ຄຳ​ຂູ່​
ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ “ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລະ​ເບີດ​ໄຮ​ໂດຣ​ເຈັນ​ທີ່​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ມະ
ຫາ​ສະມຸດ​ປາຊີ​ຟິກ.”

ການ​ທົດ​ລອງໃນ​ທຳນອງ​ນີ້ ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍິງ​ຂ້າມ​ປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານ Ri Yong Ho ກຳລັງເຂົ້າລົດ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນປັກກິ່ງ. (ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017)​
ທ່ານ Ri Yong Ho ກຳລັງເຂົ້າລົດ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນປັກກິ່ງ. (ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017)​

​ພຽງ​ຢາງ​ໄດ້​ທົດ​ລ​ອງລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄລຍຄັ້ງທີ​ 6 ​ແລະມີ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່ສຸດ​ໃນຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້
​ແຕ່ລະ​ເບີດ​ປະລະມານູ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ແມ່ນ​ໄດ້​ທົດ​ລອງກັນ​ຢູ່​ສະຖານ​ທີ່​ໃຕ້​ດິນ.
ລາຍ​ງານ​ຫລ້າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທົດ​ລອງ​ນິວ​ເຄລຍ ​ໃນບັນຍາກາດ ​ແມ່ນ​ກະທຳ​ໂດຍ​ຈີນ
ກ່ອນ​ປີ 1980 ອີງ​ຕາມ​ອົງການ​ພະລັງງານປະລະມານູ​ສາກົນ​ຫຼື IAEA. ສະຫະລັດ ​ແລະ​
ສະຫະພາບ​ໂຊ​ຫວຽດ​ ໄດ້​ທົດລອງ​ລະ​ເບີດ​ປະລະມານູ​ຫຼາຍໆ​ຄັ້ງ​ ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ແລະ​ບັນຍາກາດ​ຊັ້ນສູງ ກ່ອນ​ເຊັນສົນທິ​ສັນຍາຫ້າມ​ທົດ​ລອງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ໃນ​ປີ 1963​ ທີ່​
ໄດ້​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້ທົດ​ລອງ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ຢູ່​ໃນ​ບັນຍາກາດ.

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