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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງທຳນຽມຂາວ ພົບປະກັບນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງຈີນ ຢູ່ ຢູໂຣບ

ພາບ - ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ, ຮ່ວມ​ກັບ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລີວານ, ໂອ້ລົມ​ກັບ​ຫົວ​ໜ້າ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານຢາງ ເຈຍຈີ ແລະ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ລັດແຫ່ງລັດຂອງ​ຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ, ຊ້າຍ, ຢູ່​ເມືອງ Anchorage, ລັດອາລາສກາ ວັນ​ທີ 18 ມີ​ນາ 2021

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລີວານ (Jake Sullivan) ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ (Wang Yi) ໄດ້ສົນທະນາກັນ ໃນວັນພຸດ ແລະວັນພະຫັດ ທີ່ນະຄອນວຽນນາ. ການ​ພົບ​ປະ​ຄັ້ງ​ນີ້​ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ​ກະກຽມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພົບປະ​ລະຫວ່າງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງແບບເຊິ່ງໜ້າ ​ແລະ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ສະຫະລັດ​ ພະຍາຍາມຊອກຫາການສື່ສານຢ່າງ​ເປີດ​ກວ້າງ​ກັບ​ຈີນ ​ໃນ​ທ່າມກາງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຕຶງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ໄດ້ບັນລະຍາຍການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃນ​ສອງ​ມື້​ນີ້​ວ່າ "ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ, ມີ​ເນື້​ອ​ໄນ ແລະ​ສ້າງ​ສັນ", ໂດຍ​ກວມ​ເອົາ​ບັນ​ຫາ​ລວມ​ທັງ​ຜູ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງຊາວ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ສະຫະລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຍຸດຕິ​ທຳ​ໃນ​ຈີນ ແລະ​ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບບັນຫາຂ້າມຊາດ ​ເຊັ່ນ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ໂລກ ແລະ​ພາກ​ພື້ນ, ການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ​ບັນ​ຫາໄຕ້​ຫວັນ.

ທັງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ ​ກ່າວ​ວ່າ​ ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ໃນການ​ຮັກສາ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດທີ່ມີ​ເສດຖະກິດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ. ຄວາມ​ສຳພັນ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃນ​ຫຼາຍ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ ຫາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ, ການ​ຄ້າ ​ແລະ​ເທັກໂນໂລຈີ, ​ໄຕ້​ຫວັນ ​ແລະ ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

ຫຼັງ​ຈາກ​ກອງທັບສະຫະລັດ ​ໄດ້ຍິງບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ​ທີ່​ລອຍຢູ່ເທິງ ນ່ານ​ຟ້າຂອງສະຫະລັດ ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ເວລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປັກ​ກິ່ງ.

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