ນັກການທູດ ອະວຸໂສ ເວເນຊູເອລາ ປະຈຳ ສປຊ ລາອອກ

ນັກການທູດອະວຸໂສຄົນນຶ່ງ ຂອງ Venezuela ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ລາອອກໂດຍກ່າວເຖິງການປາບປາມພົນລະເຮືອນຢ່າງເປັນລະບົບວ່າ “ການກໍ່
ການຮ້າຍຂອງລັດຖະບານ” ແລະລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນໂດຍລັດຖະບານຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ Nicholas Maduro.
ໃນການກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ Isaias Medina
ກ່າວວ່າ Venezuela “ເປັນປະເທດ ທີ່ລົ້ມແຫລວ” ໂດຍກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ “ນີ້ເປັນ
ລັດຖະບານທີ່ຫລົບລີ້ໜີກົດໝາຍ ແລະເປັນຜະເດັດການທີ່ສຸດ ທ່ານ Maduro ບໍ່ມີ
ສິດທີ່ຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນັ້ນ.”
ທ່ານ Medina ເປັນນັກກົດໝາຍສາກົນ ຊ່ຽວຊານໃນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງເປັນທີ່
ປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Venezuela ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Maduro “ອອກຈາກໜ້າທີ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັ້ງລັດຖະບານ
ຊຸດໃໝ່ ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເລີ້ມປະຕິບັດງານໄດ້.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Venezuela ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ທ່ານ Medina
ໄດ້ຖືກໄລ່ອອກໃນຖານບໍ່ສື່ສັດ.
ຢູ່ຕາມໂຕເມືອງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ Venezuela ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ມີການ
ນຳໃຊ້ງ່າໄມ້ ສາຍໄຟຟ້າ ຂີ້ເຫຍື່ອແລະໂຕະຕັ່ງ ມາເປັນສິ່ງຂີດຂວາງເພື່ອ ຕັນຖະໜົນ
ຫົນທາງ ໃນຂະນະທີ່ຊາວ Venezuela ສະໜອງຕອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງພວກຝ່າຍ
ຄ້ານ ທີ່ໃຫ້ມີການຢຸດງານຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຂອງປະທານາ ທິບໍດີ Nicolas Maduro.
ພວກປະທ້ວງປະທະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດຢູ່ໃນບາງເຂດ. ກຸ່ມໃສ່ໜ້າກາກທີ່ເປັນ
ຊາຍໜຸ່ມ ພາກັນຈູດໄຟຈຳນວນນຶ່ງຕັນຖະໜົນຫົນທາງ ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນເຂົ້າໃສ່
ຕຳຫລວດປາບຈະລາຈົນ ທີ່ຍິງແກັສນໍ້າຕາຄືນໃສ່ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 24 ປີຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກສາມຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລັງຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງລະເບີດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ Caracas
ອີງຕາມບັນດາໄອຍະການ.
ພວກປະທ້ວງຝ່າຍຄ້ານຍັງໄດ້ຈູດປ້ອມຍາມຕຳຫລວດແຫ່ງນຶ່ງ. ມີການຈັບກຸມຫລາຍໆຄົນ.
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