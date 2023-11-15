ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຈະພາດເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງລູກປືນໃຫຍ່ ແລະ ລູກສອນໄຟ 1 ລ້ານລູກໃຫ້ຢູເຄຣນ ພາຍໃນເດືອນມີນາຂອງປີໜ້າ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ບໍຣິສ ປິສໂຕຣຽສ ໄດ້ຍອມຮັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ຂອງແບລຈຽມ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ປິສໂຕຣຽສ ແມ່ນການຍອມຮັບຄັ້ງທຳອິດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທີ່ວ່າ ເປົ້າໝາຍຈະບໍ່ຖືກບັນລຸ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສໂດຍສ່ວນຕົວ ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ຄຳສັນຍານັ້ນຖືກກ່າວໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຢູເຄຣນ ສຳລັບລູກປືນໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກອງກຳລັງບຸກລຸກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ມາເຖິງສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະກັນໄດ້. ຄຳສັນຍາດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການສາມພາກ ເພື່ອຂະຫຍາຍການສະໜອງລູກປືນໃຫ້ ຢູເຄຣນ, ດ້ວຍພາກທີນຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ປະກອບສ່ວນຈາກຄັງອາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ພາກທີສອງປະກອບມີບັນດາປະເທດສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ສັ່ງຊື້ລູກປືນໃໝ່ຈາກອຸດສາຫະກຳທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການຈັດຊື້ຮ່ວມກັນ.