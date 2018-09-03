ສາມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ແມັກເຄນ ແຫ່ງລັດອາຣິໂຊນາ ໄດ້ຖືກນຳ
ໄປຝັງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແອລມາ ແມເຕີຣ໌ ຂອງເພິ່ນ ຄືວິທະຍາຄານທະຫານເຮືອ ທີ່ເມືອງແອນນາໂປລິສ ລັດ ແມຣີແລນດ໌ ຫຼັງຈາກ 5 ມື້
ຂອງການໄວ້ອາໄລ ລະລຶກເຖິງຄວາມເປັນວິລະບຸລຸດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຕໍ່ຊາວໂລກ
ແລະຊາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ຮັກຊາດ.
ສະຖານທີ່ຝັງສົບ ບ່ອນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານແມັກເຄນ ແມ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ຝັງຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບ
ເພື່ອນສະນິດຂອງທ່ານ ທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມສະຖາບັນ ນາຍພົນ ຊັກ ລາຣ໌ຊັນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້
ເສຍຊີວິດ ໃນປີ 2014 ນັ້ນ.
ທ່ານແມັກເຄນ ອະດີດນັກບິນ ທີ່ໄດ້ຕິດຄຸກໃນປາງສົງຄາມຫວຽດນາມ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 5 ປີ ໃນຊຸມປີ 1960 ໄດ້ໄປປາກົດຕໍ່ໜ້າສາທາລະນະຊົນ ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍ ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ຕອນທີ່ທ່ານ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກສຶກສາແລະໂຮງຮຽນ ວ່າໃຫ້ຕຽມການທ້າທາຍທັງຫຼາຍ ທີ່ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະເຊີນນັ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ພົບເຫັນຄວາມຊົງກຽດ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ວ່າ ມັນສາມາດບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ໃນເວລາທີ່ມືດມົນທີ່ສຸດເປັນຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ,” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເວົ້າໄປ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ກໍໄດ້ກັບຄືນມາ ມາແລ້ວ ກໍມາອີກ ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ລ່ວງໜ້າເຖິງຄວາມຫວາດຫວັ່ນວ່າກຽດສັກສີຈະສູນເສຍໄປ.”
ພິທີໄວ້ອາໄລເປັນການສ່ວນຕົວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂບດຂອງໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍທະຫານ ຕິດຕາມມາດ້ວຍພິທີແຫ່ສົບໄປຍັງສະຖານທີ່ຝັງສົບແນມລົງໄປເຫັນແມ່ນໍ້າ ແຊເວິນ. ມີພວກຜູ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຢືນລຽງລາຍເປັນແຖວຕາມທາງຫຼວງ ທີ່ເນັ່ງໄປສູ່ເມືອງອານາໂປລິສ ເພື່ອຄຳນັບ ໄວ້ອາໄລ ຕໍ່ທ່ານ ແມັກເຄນ ໃນຂະນະທີ່ຣົດມ້າບັນຈຸຫີບສົບເຄື່ອນຍ້າຍໄປຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ.
ໃນເວລາປະມານບ່າຍສີ່ໂມງ ຝູງເຮືອບິນກອງທັບ ກໍບິນເວີ່ນ ໃຫ້ກຽດແກ່ອະດີດນັກ
ບິນຂອງກອງທັບນາວີກະໂຍທິນຄົນດັ່ງກ່າວ.
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