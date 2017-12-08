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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຊິກ ສະພາຕໍ່າ ແຟຣັງສ໌ ລາອອກ ທ່າມກາງ ການສືບສວນ ດ້ານຈັນຍາບັນ

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ຈາກ​ລັດ​ອາຣີ​ໂຊ​ນາ ທ່ານ​ເທຣັນ ​ແຟຣັງສ໌ ທີ່ລັດຖະສະພາ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ​ຈາກ​ລັດ​ອາຣີ​ໂຊ​ນາ ທ່ານ​ເທຣັນ ​ແຟຣັງສ໌ ​ໄດ້​ປະກາດ​ລາ​ອອກ​
ຫລັງ​ຈາກ​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຈັນ​ຍາ​ບັນຂອງສະພາ​ຕໍ່າ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີ​ຍວ່າຕົນ​ໄດ້ເລີ້ມ
ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ເປັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ ໃນ​ການ​ລວນລາມ​ທາງ​ເພດ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ​ແຟຣັງສ໌
​ໄດ້​ຮັບສາລະພາບ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ບັນດາ​ພະນັກງານ “​ມີຄວາມຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ສະບາຍ​ໃຈ”
ແລະ​ທ່ານ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ ບັນ​ກາ​ການ​ມີ​ລູກ ​ແລະ​ການ​ມີ​ລູກ​ແທ​ນກັບ​ພະນັກງານ ແມ່ຍິງ
​ສອງຄົນ ​ແຕ່​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ​ບໍ່​ເຄີ​ຍ​ໄດ້ “ມີການຂົ່ມຂູ່ໃຊ້ກຳລັງ ການບັງຄັບ ຫລືເຄີຍໄດ້
ພະຍາຍາມ ທີ່​ຈະ​ມີເພດສຳພັນ​ໃດໆ​ກັບ​ສະມາຊິກ​ໃດໆ​ ໃນພະນັກງານ​ສະພາ​ຂອງ​ຂ້າ
ພະ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ​ແຟຣັງສ໌ ​ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ​ມີ​ລູກ​ຝາ​ແຝດ​ອາຍຸ​ 3 ປີ ຜູ້ທີ່​ໄດ້ເກີດ ​ໂດຍຜ່າ​ນ
ການມີ​ລູ​ກແທນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ໄດ້
​ລູກ​ອີກ.

ທ່ານ​ແຟຣັງສ໌ກ່າວ​ວ່າ “​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ທີ່​ຟົດ​ເດືອດ​ໂດຍ​ສື່
ມວນ​ຊົນ ທຳລາຍ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ທີ່​ສຸດ ມື້​ເຊົ້າ​ນີ້ ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້
ຄະນະນໍາພາ​ຂອງສະພາ​ຕໍ່າ​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈະລາ​ອອກ​ຈາກ​ລັດຖະ ສະພາ​ໃນວັນ​ທີ
31 ມັງກອນ ປີ 2018.”

ການ​ປະກາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແຟຣັງສ໌ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່ເທົ່າໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫລັງຈາກ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ
ອາລ ​ແຟຣງ​ເກີ​ນ ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ​ ທ່ານ​ຈະລາ​ອອກທ່າ​ມກາງພາຍຸທີ່​ເພີ້​ມ ທະວີຄວາມ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຈາກ​ການ​ກ່າວ​ຫາວ່າ ມີປະ​ພຶດທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມທາງເພດ ໂດຍສະມາຊິກ​ພັກ
​ເດ​ໂມແຄຣັດຄົນທີສອງ​ ທີ່​ປະກາດ​ລາ​ອອກ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ພາຍ​ໃຕ້​ການກະທຳ​ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ
ສົມໃນທາງສິນທຳນັ້ນ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດມີນີໂຊຕາ ທ່ານ​ແຟງ​ເກີ​ນ ກຳລັງອອກມາຈາກລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດມີນີໂຊຕາ ທ່ານ​ແຟງ​ເກີ​ນ ກຳລັງອອກມາຈາກລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ​ແຟງ​ເກີ​ນ ຜູ້​ທີ່ີ​ໄດ້​ຕາງໜ້າ​ລັດມິນ​ເນີ​ໂຊ​ຕາ ນັບແຕ່ປີ 2009 ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ວານ​ນີ້​ ຢູ່​ຫ້ອງ​ສະພາ​ສູງ​ວ່າ “ມື້​ນີ້ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ປະກາດ​ວ່າ​ໃນອາທິດຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ຂ້າພະ​
ເຈົ້າ​ຈະລາ​ອອກ​ ໃນ​ນາມ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ.”

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຫລາຍ​ສິບຄົນ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ແຟຣງ​ເກີ​ນ
ລາອອກ ຫລັງ​ຈາກ​ການລາຍງານຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ ທີ່ອ້າງ​ຄໍາ​ເວົ້າ​ອະ​ດີດ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ລັດຖະ
ສະພາ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ແຟຣງ​ເກີ​ນພະຍາຍາມ​ຈູບ​ນາງ​ແບບບັງຄັບ ໃນ ປີ 2006​.

​ໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ຍິງ​ອີກ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ແຟຮງ​ເກີ​ນ ໄດ້ຈັບ
ບາຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຮວມທັງ​ໂຄສົກ​ວິທະຍຸ​ນະຄອນລອສ​ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ພິມເຜີຍແຜ່​ຮູບ​
ພາບ​ທີ່​ທ່ານ​ແຟຣງຍິ້ມຫົວ ວາງ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ​ຢູ່​ເທີງ​ນົມ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ນາງ​ນອນ​ຫລັບ​ຢູ່​ເທິງ​
ເຮື​ອບິນ​ໃນ​ປີ 2006 ລະຫວ່າງ​ການ​ໄປໃຫ້ຄວາມ​ບັນ​ເທີງ​ແກ່​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ພາກ
ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.


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