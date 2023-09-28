ສະພາສູງສະຫະລັດພວມດຳເນີນການ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານໂດຍທຳການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທັງສອງພັກ ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ບ່ອນທີ່ທ່ານເລີ້ມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງກາຂ່າວເອພີ.
ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ວາງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້ດ້ວຍການປະຊຸມແບບປິດລັບ. ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຂວາຈັດຂອງທ່ານ ດຳເນີນການໃນສິ່ງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ ທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດ: ນັ້ນກໍຄືໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ມາດຕະການຊົ່ວຄາວຂອງສະພາຕ່ຳເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານເປີດເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ.
ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອທົດສອບແມ່ນກຳນົດໃສ່ມື້ວັນສຸກ ນຶ່ງມື້ກ່ອນເສັ້ນຕາຍໃນການປິດລັດຖະບານ.
ຮ່າງກົດໝາຍສະພາຕ່ຳຂອງຝ່າຍຂວາຈັດ ຈະຕັດການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງລົງ 8 ເປີເຊັນແລະເອົາມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພີ້ມຂຶ້ນໃນເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ແຕ່ໄດ້ຖືກປະຕິເສດໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຝ່າຍຂວາຂອງທ່ານແມັກຄາທີເອງ.
ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາສູງຈະໃຫ້ທຶນໃນການດຳເນີນງານແກ່ລັດຖະບານໂດຍເພີ້ມການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ຢູເຄຣນ 6 ຕື້ໂດລາ ແລະການບັນເທົາທຸກໄພພິບັດຂອງສະຫະລັດ 6 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ທ່ານແມັກຄາທີໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.