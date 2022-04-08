ສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ທີ່ກ່າວວ່າຈະເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ປະເທດຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາແມ່ນດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້ານຳມັນຈາກປະເທດຣັດເຊຍ ແລະແກັສທຳມະຊາດທີ່ຢູ່ໃນຮູບຂອງແຫຼວ.
ກ່ອນເຮັດສົງຄາມນັ້ນ ສະຫະລັດໄດ້ນຳເຂົ້າພະລັງງານໃນປະລິມານນ້ອຍໆຈາກປະເທດຣັດເຊຍ.
ສ່ວນຮ່າງກົດໝາຍອີກສະບັບນຶ່ງຈະຍົກເລີກ “ຖານະພິເສດ” ທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ໃຫ້ແກ່ເບລາຣຸສ ແລະຣັດເຊຍ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນເກັບພາສີແພງຂຶ້ນສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂອງຣັດເຊຍ ເຊັ່ນເຫຼັກແລະອາລູມີນຽມ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຣອນ ໄວເດັນ ປະທານກຳມະການດ້ານການເງິນຂອງສະພາສູງກ່າວວ່າ “ການຍົກເລີກຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າແບບປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນວ່າ ປູຕິນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍກາຍເປັນປະເທດທີ່ຖືກທອດຖິ້ມຢ່າງເຕັມອັດຕາ.”
ອົງການຂ່າວເອພີລາຍງານວ່າ ກົດໝາຍທັງສອງສະບັບນີ້ຈະອຳນວຍໃຫ້ມີການກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບການຄ້າປົກກະຕິ “ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຈຳນວນນຶ່ງ.”
ຮ່າງກົດໝາຍທັງສອງສະບັບ ເວລານີ້ພວມສົ່ງໄປຍັງສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ຈະມີການຮັບຮອງເອົານັ້ນ.
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