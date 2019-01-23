ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ ກ່ຽວກັບ
ຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ແຍກຈາກກັນ ເພື່ອຍຸຕິການປິດ
ລັດຖະບານບາງສ່ວນ ທີ່ຕອນນີ້ໄດ້ຍ່າງເຂົ້າສູ່ເດືອນທີສອງແລ້ວ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍສະພາຕ່ຳ ທີ່ນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດແລ້ວນັ້ນ
ຈະສະໜອງເງິນທຶນຊົ່ວຄາວໄປຈົນຮອດວັນທີ 8 ເດືອນ 2, ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການ
ຕ່າງໆທີ່ຖືກປິດນັ້ນກັບມາເປີດຄືນ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ມັນບໍ່ໄດ້ລວມເງິນສຳລັບກຳແພງທີ່ປະ
ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢາກສ້າງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ ນຳ.
ແຜນການຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຈະໃຊ້ເງິນ ຫ້າ
ພັນເຈັດຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງກຳແພງ ແລະ ສະໜອງການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ໃຫ້
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານບາງຄົນ. ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະປຶກສາ
ຫາລືແຜນການຂອງທ່ານ ກັບບັນດາຜູ້ນຳອະນຸລັກນິຍົມໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ພ້ອມກັບບັນ
ດາຜູ້ນຳລັດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຖ້າບໍ່ມີກຳແພງປະ
ເທດຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ມີວັນສາມາດມີເຂດຊາຍແດນ ຫຼື ປະເທດທີ່ ປອດໄພ. ດ້ວຍ
ອຳນາດຂອງກຳແພງ ຫຼື ສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເປັນເຫຼັກນັ້ນ, ອັດຕາການກໍ່ອາຊະຍະກຳ
(ແລະ ຢາເສບຕິດ) ຈະລະບາດລົງໄປທົ່ວ ສະຫາະລັດ ຢ່າງໃຫຍ່. ພວກເດໂມແຄຣັດ
ຮູ້ເລື່ອງນີ້ ແຕ່ຢາກຫຼິ້ນເກມການເມືອງຊື່ໆ. ມັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຍອມ”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ, ຜູ້ທີ່ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ປະຕິ
ເສດທີ່ຈະນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍໃດໆ ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສູນຈາກທ່ານ ທຣຳ
ສະເໜີຕໍ່ສະພາສູງນັ້ນ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກສະພາໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງ ສະ
ໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂອກາດທີ່ຈະຢຸດເລື່ອງນີ້ທັງໝົດ ແມ່ນກຳລັງຈ້ອງ
ເບິ່ງໜ້າຂອງພວກເຮົາ.” ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວວ່າເປັນ
ພຽງ “ຂໍ້ສະເໜີດຽວ, ພຽງອັນດຽວທີ່ເຮົາມີໃນຕອນນີ້ ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເຊັນໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ແລະ ເປີດລັດຖະບານຄືນໃນທັນທີ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດ, ຜູ້ທີ່ສາມາດກີດກັ້ນການອອກກົດໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະພາສູງນັ້ນ,
ໄດ້ວິຈານກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າຢ້ຳວ່າ ມັນພຽງແຕ່ຈະຢຸດການຂົ່ມຂູ່
ກ່ຽວກັບ ການເນລະເທດພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຖືກພາມາ ສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນ
ຍັງນ້ອຍເປັນເວລາຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຸ່ມຄົນທີ່ຖືກຈັດວ່າ ມີຄວາມ
ສ່ຽງໂດຍດຳລັດຂອງທ່ານ ທຣຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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