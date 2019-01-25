ຄະນະກຳມະການສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ມີຄຳສັ່ງຮຽກຕົວ ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມໂຄ ໂຄເຮັນ, ວ່າຕ້ອງໄປໃຫ້ການ, ນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານ ໂຄເຮັນເວົ້າວ່າທ່ານໄດ້ເລື່ອນວັນ ທີ່ທ່ານຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ສະພາແຫ່ງນັ້ນ ທີ່ກຳນົດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ກຸມພາຈະມາເຖິງນີ້ອອກໄປ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໂຄເຮັນ, ທ່ານ ແລນນີ ເດວິສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມນັ້ນ ແລະຫວັງວ່າ ຈະມີການຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ, ລະບຽບການພື້ນຖານ ແລະວັນທີ.”
ທ່ານ ໂຄເຮັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນໃດໆ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ຖາມຢູ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານຢູ່ນະຄອນນີວຢອກນັ້ນ.
ທ່ານ ໂຄເຮັນ ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບຂອງສະພາສູງ ຢູ່ໃນເວລາໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຄັ້ງກ່ອນ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕຶກຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ສະເໜີສ້າງຢູ່ໃນມົສກູ.
ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບວ່າ ການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ກ່ອນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ແຕ່ກັບໄດ້ສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ມີການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ.
ໄອຍະການພິເສດໂຣເບີດ ມອລເລີ ກໍໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ໂຄເຮັນວ່າ ໄດ້ໃຫ້ການ ເທັດຕໍ່ຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳເຊັ່ນກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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