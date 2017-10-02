ສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ເຕົ້າໂຮມກັນໃໝ່ ຫລັງຈາກປະລາໄຊ ຄັ້ງສຳຄັນ

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ບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນ ຢູ່ສະພາສູງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ໃນອາທິດ
ແລ້ວນີ້ ທີ່ອາດຈະສ້າງບັນຫາ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຄວາມສັບສົນ
ຕໍ່ຄວາມຫວັງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຫລືແມ່ນແຕ່ການຮັກສາສຽງ
ສ່ວນຫຼາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ຢູ່ສະພາຕໍ່າໃນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນປີໜ້ານີ້.
Michael Bowman ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍງານ ວ່າ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກ ຣີພັບບລິກັນ ເມື່ອວັນອັງຄານອາທິດ
ແລ້ວນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມເທື່ອຫຼ້າສຸດ ທີ່ຈະລົບລ້າງປະກັນ
ໄພສຸຂະພາບ Obamacare ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໄປນັ້ນ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງຂອງ
ພັກຣີພັບບລີທີ່ມີອິດທິພົນຜູ້ນຶ່ງ ໄດ້ປະກາດອອກກິນເບ້ຍບຳນານຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະ
ນຳລາຍລະອຽດມາ ສະເໜີທ່ານ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງພັກຣີພັບບລິກັນໃນສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell
ໃນວັນອັງຄານອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ນຳເອົາຂ່າວຮ້າຍສາມຢ່າງມາ ລາຍງານ. ຂ່າວທີນຶ່ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຄວາມກົດດັນຢ່າງໜັກຈາກປະທານາ ທິບໍດີທຣໍາ ສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ກໍປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫລວອີກເທື່ອນຶ່ງ ທີ່ຈະຍົກເລີກ Obamacare.
ທ່ານ Bill Cassidy ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດ Loui-siana ກ່າວ
ວ່າ "ພວກເຮົາມີຄະແນນສຽງບໍ່ພຽງພໍ.”
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານ Bob Corker ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດ Ten-nessee
ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດກັບທ່ານ McConnell ແລະເປັນປາກສຽງນຳພາກ່ຽວກັບກິດຈະ
ການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະລາອອກກິນເບ້ຍບຳ ນານໃນປີໜ້ານີ້.
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ພັນທະມິດອີກຄົນນຶ່ງຂອງທ່ານ McConnell ຄືສະມາ ຊິກສະ
ພາສູງ ຈາກລັດ Alabama ທ່ານ Luther Strange ໄດ້ເສຍໄຊໃນ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນ
ຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທ້າທາຍທີ່ມີຫົວນິຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ທ່ານ Roy Moore.
ທ່ານ Roy Moore ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ແຕ່ພວກເຮົາ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາ ເປັນປະເທດທີ່ດີ. ພວກເຮົາເປັນພຽງປະເທດດຽວ ພາຍໃຕ້ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.”
ທ່ານ Moore ອະດີດຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ລັດ Alabama ທີ່ມີ ແນວຄິດນິ
ຍົມແນວທາງເດີມຈັດ ກ່ຽວກັບພະຄຳພີໄບເບີິ້ລ ອາດເປັນຜູ້ມີອິດ ທິພົນ ພາຍໃນກອງ
ປະຊຸມພັກຣີພັບບລິກັນ ຖ້າຫາກຖືກເລືອກ ໃນເດືອນທັນວາຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງ Molly Reynolds ຈາກສະຖາບັນ Brookings ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ປິດບັງ
ຄວາມລັບ ໃນຊື່ສຽງຂອງທ່ານທີ່ວ່າ ເປັນບຸກຄົນມາແຕ່ທາງນອກ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້
ນຶ່ງ ທີ່ເຕັມໃຈທ້າທາຍບັນດາຜູ້ນຳຂອງພັກແລະການຈັດຕັ້ງເວລາທີ່ເຫັນວ່າ ເໝາະ
ສົມກັບຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ. ນັ້ນອາດຈະເປັນການທ້າ ທາຍຕໍ່ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ
ທ່ານ Mitch McConnell ເພື່ອດຳເນີນໄປໜ້າ.”
ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ Moore ແມ່ນເບິ່ງວ່າ ເປັນການຍິງປືນເຕືອນຕໍ່ສະມາຊິກ ພັກຣີ
ພັບບລິກັນ ໃນລັດຖະສະພາ.
ທ່ານ John Feehery ນັກຍຸດທະສາດພັກຣີພັບບລິກັນກ່າວວ່າ “ເວລາທ່ານ ບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຈະຮັບໄຊຊະນະໃນດ້ານນິນິບັນຍັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ການຍົກເລີກ Obamacare ນັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກຕື່ມຂຶ້ນທີ່ບັນດາຜູ້ຢູ່
ໃນຕຳແໜ່ງ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກຮັບເລືອກໃຫ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງອີກ.”
ໃນການໄດ້ຮັບຄວາມລົ້ມແຫລວທີ່ຈະຍົກເລີກ Obamacare ນັ້ນ ສະມາຊິກພັກຣີ
ພັບລິກັນ ຈຶ່ງພາກັນຫັນໄປໃສ່ບັນຫາທີ່ສຳຄັນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປຄືການຕັດພາສີ.
ທ່ານ Mitch McConnell ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນໂອກາດພຽງຄັ້ງດຽວ ສຳລັບລຸ້ນຂອງ
ພວກເຮົາ ທີ່ຈະທົບທວນຄືນ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານຂອງກົດລະບຽບໃນການເສຍພາ
ສີຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ ສົ່ງເສີມການ ເຕີບໂຕ ດຶງດູດເອົາວຽກງານຕ່າງໆ.”
ແຕ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ພວມພາກັນທຳການຄັດຄ້ານຫລາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ Chuck Schumer ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ກ່າວວ່າ “ນີ້ຈະບໍ່ໄດ້
ຜົນ ກັບປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານໄວ້ໂລດ.”
ຄວາມສາມັກຄີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະຖືກທົດສອບອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນຈຳນວນສະມາ
ຊິກສະພາສູງທັງໝົດ 100 ທ່ານ.
ທ່ານນາງ Reynold ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າມີສະມາຊິກ ພຽງແຕ່ 52 ຄົນ ແລະເວລາ
ໃດທ່ານເລືອກສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ອີງຕາມເສັ້ນສາຍຂອງພັກ ທ່ານຕ້ອງຮັກ
ສາສະມາຊິກສະພາສູງຂອງທ່ານທັງໝົດ ໃຫ້ຢູ່ໃນຖັນແຖວ.”
ການປະຕິຮູບພາສີ ອາດເປັນໂອກາດເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ທີ່ຈະເຮັດສິ່ງດີໆທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່ອນ
ໜ້າການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນປີໜ້າ ແລະເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ພໍໃຈຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກຂັ້ນພື້ນຖານພາຍໃນພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
John Feehery ກ່າວວ່າ “ຜູ້ປ່ອນບັດຂັ້ນພື້ນຖານຢູ່ໃນພັກຣີພັບບລິກັນ ບັດນີ້ເປັນ
ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເອົາທ່ານທຣໍາ. ແລະເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆທີ່
ຈະຂັດຂວາງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈາກຊະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ນັ້ນເຫັນວ່າ
ເປັນການໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ປະນາມສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກ Obamacare ແລະບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ຈະບໍ່ຢຸດການຕິຕຽນ ຖ້າຫາກການປະຕິຮູບພາສີ
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