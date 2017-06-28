ພັກຣີພັບບລີກັນ ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ສັບປ່ຽນ ປະກັນສຸຂະພາບ Obamacare

ບັນດາຜູ້ນຳສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ເລື່ອນການລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວ
ກັບ ແຜນການເພື່ອປະຕິຮູບລະບົບປະກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຮ່ວມຄັດຄ້ານກົດໝາຍດັ່ງ
ກ່າວກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼັງຈາກຫ້ອງການໆວິເຄາະທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກການເມືອງຝ່າຍ
ໃດຂອງລັດຖະສະພາໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນສູນເສຍ
ປະກັນສຸຂະພາບ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງທ່ານ Mitch McConnell ຈາກລັດ Kentucky ໄດ້
ຢືນຢັນວ່າ ການຕໍ່ສູ້ແມ່ນຍັງບໍ່ຈົບເທື່ອ ແລະ ວ່າຄວາມພະຍາຍາມຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ
ເພື່ອປ່ຽນແປງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນການດຶງດູດເອົາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ເພີ່ມເຕີມ.
ທ່ານ McConnell ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ພວກເຮົາຈະ
ກົດດັນຕໍ່ໄປ, ພວກເຮົາຄິດວ່າສະພາບທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໝັ້ນຄົງ.”
ກົດໝາຍຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ BCRA ເຊິ່ງຖືກຂຽນຂຶ້ນເປັນ
ຄວາມລັບ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ
ປະຕິບັດຄຳສັນຍາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຕໍ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ເພື່ອຍົກເລີກ ແລະ
ສັບປ່ຽນປະກັນສຸຂະພາບທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ Obamacare ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມສຳເລັດ ພາຍໃນ
ປະເທດທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ John Thune ຈາກລັດ South Dakota ໄດ້
ກ່າວວ່າ “ຕາຕະລາງການລົງຄະແນນສຽງອາດມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍໜຶ່ງ, ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງກໍແມ່ນ Obamacare ແມ່ນກຳລັງພັງທະລາຍ.”
ແຜນການຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຈະຢຸດເຊົາຂໍ້ບັງຄັບຂອງ Obamacare ທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ອາເມຣິກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບ, ສະໜອງການຕັດພາສີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະກັນສຸ
ຂະພາບ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ທຶນ Medicaid ຂອງລັດຖະບານ, ເຊິ່ງໄດ້ຈ່າຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດໃຫ້ກັບຄົນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ເສຍອົງຄະ.
ລາຍງານສະບັບໜຶ່ງທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍ ຫ້ອງການງົບປະມານລັດຖະສະພາໄດ້ກະ
ປະມານ ໃນວັນຈັນວານທີ່ຜ່ານມາວ່າ, ຖ້າຖືກປະກາດເປັນກົດໝາຍ, ປະຊາຊົນ 22
ລ້ານຄົນ ຈະບໍ່ມີປະກັນສຸຂະພາບໃນອີກສິບປີຂ້າງໜ້າ ແລະ ວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ
ບາງຄົນຈະໄດ້ຈ່າຍເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳລັບປະກັນສຸຂະພາບລະດັບດຽວກັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ມີຢູ່. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫ້ອງການງົບປະມານລັດຖະສະພາໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ລັດຖະບານ
ຈະມີເງິນເກັບຫຼາຍກວ່າ 300 ຕື້ໂດລາ.
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