ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກໝາຍເກາະສະບັບ ນຶ່ງ ສັ່ງໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ມາຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບ ຄຳໃຫ້ການຂອງທ່ານ ໃນປີ 2017 ຕໍ່ຄະນະກຳມະການນີ້ ຊຶ່ງເປັນພາກ ສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການກວດກາ ໃນເລື້ອງທີ່ຣັດເຊຍ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກ ຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສົນໃຈ ທີ່ຢາກຈະລົມກັບທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄມ-ເກີລ ໂຄເຮັນ ໄດ້ບອກຄະນະກຳມະການ ຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນເດືອນກຸມພາ ວ່າ ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຈູເນຍ ຊາບປະມານ 10 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ ຈະສ້າງຕຶກ Trump Tower ຢູ່ນະຄອນມົສກູ.
ສ່ວນທ່ານທຣຳ ຈູເນຍ ໄດ້ບອກ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາສູງ ໃນປີ 2017 ວ່າ ທ່ານພຽງແຕ່ “ຮູ້ແບບຜິວເຜີນ” ຂອງແຜນການສ້າງຕຶກດັ່ງ ກ່າວ.
ຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ ກຳລັງສືບສວນ ໃນເລື້ອງທີ່ຣັດເຊຍ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ແລະສາຍສຳພັນຂອງທ່ານທຣຳ ກັບຣັດເຊຍ ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມານີ້.
ອັນນີ້ເປັນໝາຍເກາະຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ກັນ ຕໍ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງປະ ທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະເປັນສັນຍານໃໝ່ທີ່ຄະນະກຳມະການຂອງສະພາສູງນີ້ ຈະສືບຕໍ່ທຳການສືບສວນ ສອບສວນດ້ວຍຕົນເອງ ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ເຖິງ ແມ່ນວ່າ ພາຍຫຼັງຈາກ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ເລື້ອງດຽວກັນນີ້ ຂອງໄອຍະການ ພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໄປແລ້ວກໍຕາມ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີ່ເທື່ອວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈູເນຍ ຈະປະຕິບັດຕາມໝາຍ ເກາະດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫຼືບໍ່.
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