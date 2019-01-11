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ປ. ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ ​ຈະປະ​ກາດ ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ແຫ່ງ​ຊາດ ໄວໆ​ນີ້

Trump Visits Border to Make Case for Wall
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ໃນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ເພື່ອຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົ​ນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ວ່າ ກຳ​ແພງແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ຢູ່ເຂດຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກນັ້ນ ທຳ​ນຽ​ບ​ຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂຕະ​ມົນ​ເພື່ອຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ໃນ​ເຂດຊາຍ​ແດນ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ສຸກມື້ນີ້ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳປະ​ຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ລັດ​ແລະ​ເຂດທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ແພງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຈະ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ມາພ້ອມ​ກັບ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງນັ້ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເມືອງ​ແມັກ​ອາ​ເລັນ ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດວານນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ທັງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ການ​ຜ່ອນສັ້ນ​ຜ່ອນ​ຍາວ ຍ້ອນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ຜ່ອນ​ສັ້ນ​ຜ່ອນ​ຍາວນັ້ນ ເປັນ​ໄຊ​ຊະນະສຳ​ລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ ຫຼື​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.”

ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຈະ​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳສາມາດ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເງິນ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ສະ​ພາ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ທ່າທາງວ່າ ການ​ກະ​ທຳ​ດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທ້າ​ທາຍຢູ່​ໃນ​ສານທັນ​ທີຈາກ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ​ໃດໆ​ຢູ່​ທີ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ທີ່ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ກ້າວ​ກ່າຍ​ອຳ​ນາດ​ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້.

ປ. ທ​ຣຳ​ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ຢືນ​ຢູ່​ກັບ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ ແຄມ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຣີ​ໂອ ແດນ​ເດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຊາຍ​ແດນ ສ​ຫລ ຕິດ​ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 10 ມັງ​ກອນ 2019.
ປ. ທ​ຣຳ​ ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ຢືນ​ຢູ່​ກັບ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຊາຍ​ແດນ ແຄມ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຣີ​ໂອ ແດນ​ເດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຊາຍ​ແດນ ສ​ຫລ ຕິດ​ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 10 ມັງ​ກອນ 2019.

​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ເງິນ 5 ຕື້ກວ່າ​ໂດ​ລາ ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ເລີ້ມ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ຢູ່​ຕາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ. ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ໃນ​ເລື້ອງ​ເງິນທຶນກ່ຽວ​ກັບ​ກຳ​ແພງ​ຊາຍ​ແດນ​ແລ້ວ ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍສຳ​ລັບ 8 ກະ​ຊວງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ​ກາງລົງ​ເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ.

ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສັນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ທັງໝົດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຄ້າງ ເວ​ລາ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຟັງ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ ຄື​ເປັນ​ຂ່າວ​ດີ ແຕ່​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ພະ​ນັກ​ງານລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຄົນໄດ້​ໃນ​ທັນ​ທີ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນງວດທຳ​ອິດ​ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 22 ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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