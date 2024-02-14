ສະພາສູງ ລົ້ມແຫຼວ ໃນການເພີ້ມງົບປະມານ ທີ່ກະທັດຮັດ ເຂົ້າໃນຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອ

ຄວາມພະຍາຍາມສອງຝ່າຍໃນນາທີສຸດທ້າຍ ເພື່ອເພີ້ມເງິນທຶນທີ່ສຳຄັນທີ່ແນໃສ່ຕອບໂຕ້ຈີນ ຢູ່ໃນເຂດປາຊີຟິກ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຊຸດການຊ່ວຍເຫລືອ 95 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບຢູເຄຣນ, ອິສຣາແອລ, ແລະໄຕ້ຫວັນ ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າກໍຕາມ.
ການຕໍ່ອາຍຸຂໍ້ຕົກລົງ 20 ປີທີ່ເອີ້ນວ່າ Compacts of Free Association ຫຼື COFA ໄດ້ລົງນາມໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ເງິນ 7 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເປັນງົບປະ ມານ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ ໃນສະພາສະຫະລັດ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ພະຍາຍາມເພີ່ມເງິນທຶນສໍາລັບ COFA ເຂົ້າໃນຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ບໍ່ມີການພິຈາລະນາການແກ້ໄຂຕໍ່ນິຕິກໍາດັ່ງກ່າວ ກ່ອນການຮັບຮອງເອົາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້.
ຄວາມອຸກອັ່ງໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການຜ່ານງົບປະມານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນສາມລັດທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຄື: ປາລາອູ (Palau), ໄມໂກຣເນເຊຍ (Micronesia) ແລະຫມູ່ເກາະ ມາໂຊ (Marshall).
"ທຸກໆມື້ ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ເຂົ້າໄປສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍຂອງ CCP ຫຼືພັກກອມມູນິດຈີນ ແລະຜູ້ນໍາຢູ່ທີ່ນີ້ (ບາງຄົນ ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດກັບ ສປ ຈີນ ຫຼື PRC) ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບເອົາຂໍ້ສະເຫນີທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ - ໂດຍຍອມແລກກັບການປ່ຽນແປງພັນທະມິດ, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເສຍສະລະໄຕ້ຫວັນ,” ປະທານາທິບໍດີຂອງປາລາອູ ທ່ານ ຊູຣັນແອງເຈລ ວິປສ໌ ເຈອາ (Surangel Whipps Jr.), ຂຽນໃນຈົດໝາຍທີ່ VOA ໄດ້ຮັບ ແລະຖືກສົ່ງເຖິງສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ.